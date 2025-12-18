Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（文化放送）の12月20日放送回に、声優の林勇がゲスト出演する。

佐久間と林は、現在放送中のTVアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（テレビ朝日系）で共演。今回の放送では、同アニメの重要なシーンの収録を振り返り、自身の役柄について改めて印象を語る。

さらに、番組定番のコーナー『突撃！一問一答』では、林の人となりや声優を目指した意外なきっかけについて掘り下げる。お互いの共通点が見つかり、会話も弾んだトークの様子を1時間にわたり届ける。

なお、12月20日放送回は、radikoにて放送当日以降7日間聴くことができる。

＜林勇 コメント＞

佐久間くんとの共通点が結構多かったのが印象的でした！さっくんは喋りもそうだけどほんと聞き上手！終始楽しかった！またお会い出来ますように。ありがとうございました！

