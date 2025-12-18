庄司智春＆藤本美貴、3人の子どもたちと原宿にイルミネーション見物へ 仲むつまじい親子＆夫婦ショット披露「子供達とイルミネーションを見に行けるのはあと何回なのか？」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）が17日、自身のインスタグラムを更新。妻の“ミキティ”こと藤本美貴（40）と3人の子どもたちとイルミネーションを見たことを報告し、美しい夜景を背に仲むつまじい家族ショットを披露した。
【写真】「ステキなご家族」原宿のイルミネーション前で仲むつまじい家族ショットを披露した庄司智春＆藤本美貴夫妻
庄司は「原宿に行ったのでイルミネーションを少し感じに行きました 少し離れた所で家族写真。子供達とイルミネーションを見に行けるのはあと何回なのか？大きくなったら恋人が出来て行くのかな？友達と行くのも良いね 1人で過ごすのも悪くないよ」などとしみじみつづり、イルミネーションが輝く夜の原宿での親子5ショットや藤本との夫婦ショット、自身のソロショットなどをアップした。
この投稿にファンからは「なんか今日すごいカッチョイイ」「イルミネーションに負けないくらいあたたかい家族」「おしゃれ感漂ってます♪」「ミキティと写ってる時、優しい目になってる いい男やなぁ」「ステキなご家族」など、さまざまな声が寄せられている。
庄司と藤本は、2009年7月に結婚。12年3月に長男（13）、15年8月に長女（10）、20年1月に次女（5）が誕生している。
