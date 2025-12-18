上半身が一気に軽く。１日１セット【お腹の巡りを整え“細見えライン”をつくる】簡単ポーズ
年齢とともに、お腹まわりや脇腹、二の腕の“もたつき”が気になるものですし、上半身が重だるく感じることもあるでしょう。そんな大人世代ならではの悩みにやさしく働きかけてくれるのが、お腹を大きくひねるヨガの簡単ポーズ【アルダ・マツィエンドラ・アーサナ】。お腹の巡りを整える効果が期待でき、脇腹や二の腕の引き締めにもつながります。
上半身が重く見えるのは“巡りの滞り”が原因のひとつ
加齢や姿勢のクセが積み重なると、お腹まわりや脇腹の筋肉が使われにくくなり、巡りが低下しがち。特に座りっぱなしの時間が続くと、呼吸も浅くなり、背中や脇腹がほとんど動かなくなるため、上半身が丸まりやすく、見た目にも重たさが出てしまいます。
アルダ・マツィエンドラ・アーサナ
（１）足裏をしっかり前に向けて両脚を前に伸ばし、左脚を曲げて、右脚のひざの外側に置く
（２）右脚を曲げて、かかとをお尻の横に置く
▲両脚は脚の付け根から曲げて子宮まわりの筋肉を刺激します
（３）左手を体の後に置き、右手のひじを左脚のひざ横に添える
（４）一旦ゆっくり息を吸って、息を吐きながらお腹をねじって、ねじりきったところで３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲息を吐くときにひじとひざを押し合うようにしてお腹をひねって、お腹周りに効いていることを意識します。また、腰と背中が丸まらないように、後ろに置いた手で体をしっかり支えましょう
キープが終わったら、反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「腰と背中をまっすぐにしたまま行うこと」がポイント。朝の支度前や寝る前のリセット時間にもぴったりなので、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（トレーナー歴４年）＞
🌼寝たままねじるだけでOK。１日１セット【スッキリ見えするお腹まわりに導く】簡単ポーズ