職場の女性には笑顔なのに、私にはため息…。その“差”がつらかった
「なんで私にだけ、そんな態度なの？」
結婚４年目の坂井まどかさん（32歳・事務職）は、最近その疑問が頭から離れなくなっていたといいます。
職場では誰にでも優しく穏やかな夫・泰成さん（34歳）。
けれど、家に帰った瞬間にため息ばかりで、まどかさんの話は上の空。
その“差”に気づいてしまった夜のエピソードを語ってくれました。
外ヅラは完璧な“優しい夫”なのに
まどかさんが同僚から聞く夫の評判は、いつも決まって「本当にいい人だね」。
職場のイベントでも率先して動き、女性社員からの相談にも丁寧に乗っている。
そんな姿が目に浮かぶほど、外での彼はいつも穏やかで柔らかい表情をしているそうです。
あんな顔、家では最近全然見てないな…って思ってしまって。」
外では誰にでも優しくできるのに、なぜか“妻の自分だけが蚊帳の外”。
その違和感は、じわじわと彼女の心を重くしていきました。
家に帰ると一変。冷たい“ため息”が日常に
ある日の夜。仕事帰りのまどかさんが、「今日ちょっと聞いてほしいことがあって」と話し始めた瞬間、
泰成さんはスマホから目を離さないまま、小さく「はぁ…」とため息をこぼしました。
その音が、妙に刺さったといいます。
「私、そんなに重い話をしたわけじゃないんです。なのに“また面倒なこと言ってきた”みたいな反応に聞こえて…。その態度がつらくて。」
外で見せる優しさはどこへ行ったのか。
まどかさんは言葉を飲み込み、食卓に置いた自分の手をただ見つめるしかありませんでした。
気づいてほしいのは、“私も同じように大事にされたい”だけ
「分かってほしい気持ち」と「言っても無駄かもしれない」という諦めが入り混じって、
まどかさんはその夜、夫に何も言えなかったと振り返ります。
「怒りとかじゃなくて…ただ、私にもあの柔らかい笑顔を向けてほしかっただけなんです。」
好きで結婚した相手だからこそ、
外で見せる優しさと、家で向けられる冷たい態度のギャップは心に残りやすい。
夫婦は“慣れ”が積み重なるほど、言わなくてもいいはずの気遣いが抜け落ちてしまうのかもしれません。
外ヅラが良い夫ほど、家での態度との差が大きく感じられてしまう──。
それは珍しいことではなく、多くの夫婦が気づかないうちに抱えるすれ違いです。
まどかさんは今、勇気を出して「家でももう少し優しくされたい」と伝える準備をしているそう。
その一歩が、お互いの関係を見つめ直すきっかけになるのかもしれません。
※本記事は、複数の家庭で実際に起きた出来事をもとに再構成したフィクションです。登場人物は仮名であり、特定の個人を示すものではありません ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
