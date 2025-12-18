２人きりの時の態度でわかる。「女性を大切にする男」の特徴
意中の男性と２人きりになった時は「男性が自分をどれほど大切にしてくれているか？」をチェックする絶好の機会。そこで今回は「女性を大切にする男」の特徴を紹介。２人きりの時の態度が今回紹介する特徴にすべて当てはまっていたら、彼は“手放し厳禁”かも知れません。
｜常に女性の希望を優先してくれる
男性が常に女性の希望を優先してくれるのは、あなたのことを大切に思っているからこそ。そんな男性に対して「決断力がない」と不満を抱くのはNG。男性としてはあなたの喜ぶ顔が見たいだけなのです。そんな気遣い十分な男性こそ大切にしましょう。
｜早めの時間に解散を提案する
２人きりで会っていると、当然のように「もっと一緒にいたい」と思いますが、男性から早めの解散を提案されてしまうと「私のこと、あまり好きじゃないのかな？」と女性としては不安になるもの。でも、男性は大切な女性と見ているからこそ、「自分の気持ちだけで長時間付き合わせてはいけない」と考えているだけなのです。
｜お別れする場所まできちんと送ってくれる
別れ際にきちんと送ってくれることも女性を大切にする男性である証拠。それは女性への気遣いだけでなく、「少しでも長く一緒にいたい」という男性の思いが行動として表れているのでしょう。「迷惑かけるから…」と遠慮するよりも、素直に「送ってくれてありがとう」とお礼を伝えて、一緒にいる時間を作ってあげると、ますます関係が密になっていきます。
｜気分や体調を気遣ってくれる
忙しい日が続くと「１人でゆっくりしたい」ということもあります。そんな時は無理をせず、男性にきちんと相談してみましょう。男性があなたのことを大切に思ってくれているなら、必ず女性の体調を優先。またはゆっくり過ごせるプランを提案してくれるかも知れません。
すべて当てはまるのであれば、男性は“手放し厳禁”の優良物件と言えます。そんな男性のことをぜひあなたも大切にしてあげてくださいね。
🌼極めて普通っぽいけど…。手放したら損な「大当たり男性」の特徴