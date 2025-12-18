立場や状況によって“意味”が全然違う。男性が見せる「思わせぶりな優しさ」
男性の優しさに「なんで優しいの？」「まさか特別扱い？」と感じることありませんか？
でも、そんな男性の「思わせぶりな優しさ」は恋心とは限らず、
男性が置かれている状況や立場によるものであることも少なくありません。
仕事・役割・立場で優しくしているだけ
職場の先輩、サービス業、取引先、既婚者--。
男性は「その場をスムーズに保つため」に柔らかい態度をとることがあります。
これは恋愛感情ではなく、“関係を乱さないためのコミュニケーション”。
丁寧に見えるのは、恋よりも“場に合わせた振る舞い”をしているだけかもしれません。
あなたのことを“人として好き”なだけ
「彼女と話すと楽しい」「気持ちがラクになる」
そんなシンプルな好意が、男性の態度が柔らかくなるきっかけになることがあります。
でも、これは“恋の始まり”とは限らず、あなたが人として好印象だからに過ぎないこともあるのです。
自分の気持ちが決まっていないときの“ごまかし手段”
忙しい、余裕がない、気持ちが定まらない。
そんな状態であなたとの関係を断ち切る勇気がなく、男性は優しくし続けてしまうことがあります。
このときの男性は「嫌われたくない」×「自分の答えがまだ出せない」の気持ちしかないでしょう。
男性が思わせぶりなだけか、本気かを見極めるポイントは“継続性”をチェック。
状況で生まれた優しさは断続的ですが、恋愛感情で生まれた優しさは自然と長く続くものですよ。
