ÂÀ¤â¤â¡õ¤ª¿¬¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡££±Æü£±¥»¥Ã¥È¡Ú²¼È¾¿È¤Î¡È¤â¤¿¤Ä¤­¡É¤ò°ú¤­Äù¤á¤ë¡Û´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º

²¼È¾¿È¤¬½Å¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡È»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶ÚÆù¡É¤¬¸¶°ø
ÂÀ¤â¤â¤¬Á°¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¿¬¤¬Ê¿¤é¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂçç½¶Ú¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ª¿¬¤Î¶ÚÆù¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÂ¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡ÖÂçç½¶Ú¡×¤¬µÙ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹üÈ×¤¬¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤ä¤¹¤¯¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÁ°Â¦¤Ð¤«¤ê¤ËÉé²Ù¤¬½¸Ãæ¤·¡¢²¼È¾¿È¤¬¤º¤ó¤È½Å¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥×¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó
¡Ê£±¡Ë¾²¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤ò¤ª¤Ç¤³¤Î²¼¤ËÃÖ¤¡¢¤ªÊ¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ±ú¤Þ¤»¤ë
¡Ê£²¡Ë°ìÃ¶Â©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤éµÓ¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ±¦µÓ¤òÉÕ¤±º¬¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¾å¤²¤¤Ã¤¿¤éÂ©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é±¦µÓ¤ò¡Ê£±¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤Ë²¼¤í¤¹
¢¥¹üÈ×¤ò¥Ô¥Ã¥¿¥ê¾²¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢±¦µÓ¤ò±ó¤¯¤Ë¿¤Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡Ê£³¡Ë°ìÃ¶Â©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤éµÓ¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤Þº¸µÓ¤òÉÕ¤±º¬¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¾å¤²¤¤Ã¤¿¤éÂ©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤éº¸µÓ¤ò¡Ê£±¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤Ë²¼¤í¤¹
¢¥¹üÈ×¤ò¥Ô¥Ã¥¿¥ê¾²¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢º¸µÓ¤ò±ó¤¯¤Ë¿¤Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¤³¤ì¤ò¡È£±Æü¤¢¤¿¤êº¸±¦³Æ10²ó¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¤ªÊ¢¤Î¶ÚÆù¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¿Æ°¤ò»È¤ï¤º¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢µÓ¤ò¾å¤²¤¿ºÝ¤Ë¹üÈ×¤¬³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´Æ½¤¡§KEI¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£³Ç¯¡Ë¡ä
🌼µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤ß¤ë¤ß¤ëÊÑ¤ï¤ë¡ª£±Æüº¸±¦10²ó¤ÇOK¡Ú²¼È¾¿ÈÂÀ¤ê¤Î·âÂà¤Ë¸ú¤¯¡Û´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º