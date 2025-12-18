元櫻坂46・関有美子、井上梨名の卒業セレモニーへ 「この2ショットは感動」「泣いた」
元櫻坂46の関有美子が18日、自身のインスタグラムを更新。17日に開催された櫻坂46・井上梨名の卒業セレモニーを訪れたことを報告した。
【写真】元櫻坂46・関有美子、井上梨名の卒業セレモニーへ
関と井上は、櫻坂46の二期生として活動を共にしてきた間柄。関は2023年4月にグループを卒業している。関はストーリーズを更新し、「同じオーディションを受けてくれて 私と出会ってくれて本当に本当にありがとう！！！ 卒業おめでとうー！！！」と祝福。さらに、「これからもずっとずっとよろしくね」「だいすきじゃ足りないくらいだいすきだよー！！！」と、井上への強い思いをつづった。
投稿には、卒業セレモニーでのドレス姿の井上と関が並び、笑顔でピースサインを決める2ショットも掲載。グループ卒業後も変わらぬ深い絆が感じられる1枚となっており、ファンからは「この2ショットは感動」「これでまた泣いた」「久しぶりに見れて泣いてる」といった声が寄せられていた。
引用：「関有美子」インスタグラム（＠seki_yumiko_official）
【写真】元櫻坂46・関有美子、井上梨名の卒業セレモニーへ
関と井上は、櫻坂46の二期生として活動を共にしてきた間柄。関は2023年4月にグループを卒業している。関はストーリーズを更新し、「同じオーディションを受けてくれて 私と出会ってくれて本当に本当にありがとう！！！ 卒業おめでとうー！！！」と祝福。さらに、「これからもずっとずっとよろしくね」「だいすきじゃ足りないくらいだいすきだよー！！！」と、井上への強い思いをつづった。
投稿には、卒業セレモニーでのドレス姿の井上と関が並び、笑顔でピースサインを決める2ショットも掲載。グループ卒業後も変わらぬ深い絆が感じられる1枚となっており、ファンからは「この2ショットは感動」「これでまた泣いた」「久しぶりに見れて泣いてる」といった声が寄せられていた。
引用：「関有美子」インスタグラム（＠seki_yumiko_official）