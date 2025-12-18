６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」が１８日、千葉・ららアリーナ東京ベイで全国アリーナツアー最終公演を行った。

今ツアーは、「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ ６ＩＸ ＣＯＬＯＲＳ」をテーマに、ライブパートを６つに分け、メンバーがプロデュースを担当。この日も、激しいダンスパートからピアノを用いたバラード歌唱まで、メンバーの個性を生かした幅広い演出を披露した。ライブ終盤には、メンバーが脱退し６人の新体制となったグループを象徴する楽曲「Ｅｖｅｒｇｒｅｅｎ ２．０」をツアー初披露。２時間１５分のライブで全３２曲を歌唱し、満員のファンを魅了した。

グループとして同所での初ライブを終えた片寄涼太は、「４階席まであって、エネルギーや迫力をもらえますし、みなさんの愛情とか歓声が届いて、ファイナルにふさわしいライブになったと思います」と手応えを口にすれば、数原龍友は「あっという間のツアーだったなと思います。これからも、皆さんの希望の星になれるように、そんなグループを目指して頑張っていきたい」と意気込んだ。

ツアーを振り返り、白濱亜嵐は「新体制になって１発目のツアーだったので、僕らも皆さんも『ここからどうなっていくんだろう』っていう不安があった。それが払拭（ふっしょく）できたかなと思っている。デビューして１４年になるんですけど、また一歩踏み出せたツアーだったと思います」と胸を張った。

アンコール終了後には、来年１０月３１日から全国アリーナツアー「ＰＡＲＡＬＬＥＬ ＱＵＥＳＴ」（７都市１２公演）の開催を発表。会場からは大きな歓声が上がった。

【アリーナツアー「ＰＡＲＡＬＬＥＬ ＱＵＥＳＴ」日程】※全て２０２６年

▼長野県

１０月３１日 長野ビックハット

▼福岡県

１１月３日 マリンメッセ福岡Ａ館

▼東京都

１１月７、８日 有明アリーナ

▼福井県

１１月２１日 サンドーム福井 １４ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ

▼大阪府

１１月２５、２６日 大阪城ホール

▼兵庫県

１２月５、６日 ワールド記念ホール

▼静岡県

１２月１１日 エコパアリーナ

▼東京都

１２月２２、２３日 国立代々木競技場第一体育館