全国アリーナツアー最終公演を行ったGENERATIONSの（左から）小森隼、白濱亜嵐、数原龍友、片寄涼太、佐野玲於、中務裕太

写真拡大

　６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」が１８日、千葉・ららアリーナ東京ベイで全国アリーナツアー最終公演を行った。

　今ツアーは、「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ　６ＩＸ　ＣＯＬＯＲＳ」をテーマに、ライブパートを６つに分け、メンバーがプロデュースを担当。この日も、激しいダンスパートからピアノを用いたバラード歌唱まで、メンバーの個性を生かした幅広い演出を披露した。ライブ終盤には、メンバーが脱退し６人の新体制となったグループを象徴する楽曲「Ｅｖｅｒｇｒｅｅｎ　２．０」をツアー初披露。２時間１５分のライブで全３２曲を歌唱し、満員のファンを魅了した。

　グループとして同所での初ライブを終えた片寄涼太は、「４階席まであって、エネルギーや迫力をもらえますし、みなさんの愛情とか歓声が届いて、ファイナルにふさわしいライブになったと思います」と手応えを口にすれば、数原龍友は「あっという間のツアーだったなと思います。これからも、皆さんの希望の星になれるように、そんなグループを目指して頑張っていきたい」と意気込んだ。

　ツアーを振り返り、白濱亜嵐は「新体制になって１発目のツアーだったので、僕らも皆さんも『ここからどうなっていくんだろう』っていう不安があった。それが払拭（ふっしょく）できたかなと思っている。デビューして１４年になるんですけど、また一歩踏み出せたツアーだったと思います」と胸を張った。

　アンコール終了後には、来年１０月３１日から全国アリーナツアー「ＰＡＲＡＬＬＥＬ　ＱＵＥＳＴ」（７都市１２公演）の開催を発表。会場からは大きな歓声が上がった。

【アリーナツアー「ＰＡＲＡＬＬＥＬ　ＱＵＥＳＴ」日程】※全て２０２６年

▼長野県

１０月３１日　長野ビックハット

▼福岡県

１１月３日　マリンメッセ福岡Ａ館

▼東京都

１１月７、８日　有明アリーナ

▼福井県

１１月２１日　サンドーム福井　１４ｔｈ　ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ

▼大阪府

１１月２５、２６日　大阪城ホール

▼兵庫県

１２月５、６日　ワールド記念ホール

▼静岡県

１２月１１日　エコパアリーナ

▼東京都

１２月２２、２３日　国立代々木競技場第一体育館