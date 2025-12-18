Hi-STANDARDが先ごろミニアルバム『Screaming Newborn Baby』の配信を開始した。これに伴ってデジタルキャンペーンが始動となった。
 
このキャンペーンは、『Screaming Newborn Baby』をApple MusicまたはSpotifyでライブラリに追加すると、“オリジナル待ち受け画像”がダウンロードできるというもの。対象期間は12月24日12:00まで。

　

■『Screaming Newborn Baby』デジタルキャンペーン
対象期間：2025年12月24日(水)12:00まで
https://link.fans/sa-hi-standard-snbb

　

■ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』
2025年11月26日リリース
※配信中
PZCA-119　\2000(without tax)
CD予約：https://hi-standard.lnk.to/snb
配信：未定
1 Song About Fat Mike
2 Our Song
3 Moon
4 A Ha Ha
5 Book Of Revelation(Cover)
6 Stand By Me

　

■Hi-STANDARD LIVE SCHEDULE
＜Pre Show＞
▼2025年
12月23日(火)　東京・LIVE HOUSE FEVER
open18:30 / start19:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
＜Hi-STANDARD「Screaming Newborn Baby Tour」＞
▼2026年
1月12日(月/祝)　新潟・朱鷺メッセ
open18:00 / start19:00
（問）FOB新潟 025-229-5000
2月20日(金)　大阪・大阪城ホール
open18:00 / start19:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
3月03日(火)　福岡・DRUM LOGOS
open18:00 / start19:00
GUEST：ENTH
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
3月05日(木)　愛知・名古屋ダイアモンドホール
open18:00 / start19:00
GUEST：SHANK
（問）ジェイルハウス 052-936-6041
3月11日(水)　宮城・SENDAI GIGS
open18:00 / start19:00
GUEST：HONEST
（問）ノースロードミュージック仙台 022-256-1000
4月08日(水)　東京・Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
GUEST：KUZIRA
（問）H.I.P. 03-3475-9999
4月19日(日)　神奈川・Kアリーナ横浜
open16:30 / start18:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
https://hi-standard.jp/snbtour/

　

