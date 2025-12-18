ユニクロの「ユニクロ年末祭」が12月19日にスタートします。グラフィックTシャツブランド「UT」では、「たまごっち」とのコラボレーションコレクションが新発売。さらにメンズ＆ウィメンズの「ヒートテック」シリーズが990円（以下、税込み）、「ヒートテックボアスウェットパンツ」が2990円、「フリースジャケット」が1990円、ウィメンズの「バギーカーブジーンズ」が3990円で販売されます。

【写真】気になる！ 「年末祭」セール対象アイテム！ カラバリも豊富！

「UT」の「たまごっち」コラボレーションコレクションでは、ウィメンズTシャツ4型（各1990円）に加え、初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」1型（2990円）の計5型が登場。

さらに、「UT」では、絵本作家兼アーティストで「ラブブ」などを手掛けたカシン・ロンさんのキャラクター「ザ・モンスターズ」シリーズのコレクションとして、ウィメンズ「ハーフジップスウェットシャツ」3柄とキッズのTシャツ4柄が同月26日に発売されます。

同月29〜31日の3日間は、1万円以上購入した人限定で「フリースブランケット」が先着でもらえます。

フリースブランケットは、オンラインストアでは抽選になります。

