佐久間大介、『プリキュア』共演・林勇と重要シーン収録振り返る 共通点も発覚
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）20日の放送回に、声優の林勇がゲスト出演する。
【写真】アンニュイな表情…透け感ある衣装の松岡美里
林は『ハイキュー!!』の田中龍之介役や『東京リベンジャーズ』の佐野万次郎役、『キミとアイドルプリキュア♪』のジョギ／燈夜カズマ役など、さまざまな作品に出演。他にも音楽プロデューサーの太田雅友とユニット「SCREEN mode」でも活動しており、アーティストとしても活躍している人気声優。
テレビアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』で共演経験を持つ、佐久間と林。番組では、重要なシーンの収録を振り返り、自身の役柄についてあらためて印象を語る。
番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、林の人となりや声優を目指した意外なきっかけについて掘り下げる。お互いの共通点が見つかり、会話も弾んだトークの様子を1時間にわたり展開する。
収録を終えた林は「佐久間くんとの共通点が結構多かったのが印象的でした！さっくんは喋りもそうだけどほんと聞き上手！終始楽しかった！またお会いできますように！ありがとうございました！」と感謝を込めている。
【写真】アンニュイな表情…透け感ある衣装の松岡美里
林は『ハイキュー!!』の田中龍之介役や『東京リベンジャーズ』の佐野万次郎役、『キミとアイドルプリキュア♪』のジョギ／燈夜カズマ役など、さまざまな作品に出演。他にも音楽プロデューサーの太田雅友とユニット「SCREEN mode」でも活動しており、アーティストとしても活躍している人気声優。
番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、林の人となりや声優を目指した意外なきっかけについて掘り下げる。お互いの共通点が見つかり、会話も弾んだトークの様子を1時間にわたり展開する。
収録を終えた林は「佐久間くんとの共通点が結構多かったのが印象的でした！さっくんは喋りもそうだけどほんと聞き上手！終始楽しかった！またお会いできますように！ありがとうございました！」と感謝を込めている。