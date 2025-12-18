EXITりんたろー。赤坂のサウナ施設火災に私見「華やかさの裏で…」 亡くなった夫婦へ思い「どういう感じで息を引き取ったのかとか想像すると…」
お笑いコンビ・EXITのりんたろー。が18日、ABEMA NEWSチャンネルで生放送されたニュース番組『ABEMA Prime』に出演。東京・赤坂のサウナ施設「SAUNATIGER」（サウナタイガー）で、火災が発生し、来店中の夫婦2人が死亡したことを巡り、私見を述べた。
【写真】サウナ施設「SAUNATIGER」書面で公式発表
番組では「個室サウナのリスク」というテーマで事件について検証。冒頭に意見を求められたりんたろー。は、「（亡くなった夫婦が）どういう感じで息を引き取ったのかとか想像すると…えぐいですよね」と切り出し、「空前のサウナブームで、港区を中心にこういうラグジュアリーな個室サウナって結構増えたなっていう印象があるんですけど…。この華やかさの裏で、やっぱドアノブとか非常ボタンとか、結構ずさんなところもあんのかなって。あんまりそっちに目が行かないというか、そういうところがあるのかなっていう。今回のことで、そういう法律の目みたいな部分（の問題）が浮き彫りになったのかなっていうのも感じてて」と私見を披露。
「（亡くなった夫婦に）お子さんもいらしたみたいな、（報道が）出てたんで、こういう悲しいニュースをちょっとね…。今後聞かなくていいように、法整備とかなのかなっていう、もうそういうところからやってくしかないのかなっていう印象ですね」と話した。
