武田真治、自慢の上半身あらわなビーチでのショット添え53歳の誕生日を報告「年々健康的になられてる気がする」「イケイケやな」
タレント・俳優の武田真治が18日、自身のインスタグラムを更新。53歳の誕生日を迎えたことを報告し、鍛えられた上半身あらわな近影を披露した。
【写真】「イケイケやな」上半身あらわなビーチショットで53歳の誕生日を報告した武田真治
武田は「2025.12.18.今日で53歳になりました おかげさまですこぶる健康で、また一年頑張れそうです よろしくお願いしまーす 今月行った#グアム の写真」とのコメントとともに、海をバックに水着＆サングラス姿で爽やかな笑顔を見せる自身の写真をアップした。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます いつもいつでもかっこいいです」「すこぶる元気で何よりです。素敵な年になりますように」「いやぁ〜年々健康的になられてる気がする」「おめでとうございます！いくつになってもイケイケやな」などのコメントが寄せられている。
