12月17日、倖田來未がInstagramを更新。小堺一機との写真を公開した。

【写真】ファンクラブグッズが並ぶセットでサイコロを転がす様子なども公開

先日、デビュー25周年記念のアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』最終公演を終えた倖田。

今回の投稿では、「De-code tour 2025 今回、いろんなところで、キューブがモチーフになっていたのですが、みなさん気づきましたか？？」と切り出し、「てゆうことで、 アンコール前の映像でなんと！！ 小堺一機さんのキューブ！サイコロを を お借りしまして、 初ごきげんよう（オマージュ笑）に、倖田來未降臨しました！！」と明かした。

あわせて、ライブのVTRに映像出演したという小堺と共にさまざまなポーズを決める2ショットを公開すると、「めちゃくちゃ楽しかったーー！！！ みんなで、〇〇の話ー！！！ 小堺さんと叫んだの、私も裏で着替えながらやってました！笑笑」「お客さん一体感出すのうますぎ！ガーサスでした！！笑笑」などと振り返った。

また、このVTRを収録したセットについては、同日更新の別投稿で、「ごきげんようの後ろには、懐かしのファンクラブグッズが山ほど並んでたのです！」「こんなんもあったなー と、撮影終わりは昔のグッズやら見て めっちゃ懐かしい気持ちでいっぱいでした！」と説明し、サイコロを転がす様子や、過去のファンクラブグッズを見つめる姿も披露していた。

これらの投稿に対し、ファンからは、「楽しい空間ありがとうございました」「このセットも2人のコラボも最倖すぎるーっ」「懐かしいグッズ沢山」「このお部屋に住みたいくらい最高でした」などの反響があった。

今年25周年イヤーを迎え、精力的な活動を展開する倖田。12月21日からは、『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』が開催予定となっている。

画像出典：倖田來未オフィシャルInstagramより