名門大学の「理系出身」と知って驚いた俳優ランキング！ 同率2位「鈴木愛理」「水嶋ヒロ」、1位は？
物事を冷静に捉える分析力や論理的な構成力は、実は演技や脚本理解にも通じるもの。理系分野で鍛えた思考力を生かし、俳優として独自の存在感を放つ人も少なくありません。
All About ニュース編集部は11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「高学歴俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名門大学の『理系出身』と知って驚いた俳優」ランキングを紹介します！
All About ニュース編集部は11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「高学歴俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名門大学の『理系出身』と知って驚いた俳優」ランキングを紹介します！
同率2位：鈴木愛理（慶應義塾大学 環境情報学部）／51票
同率2位、1人目は歌手で俳優の鈴木愛理さんです。8歳のときに「ハロー！プロジェクト・キッズ」に選ばれ、2005年にアイドルグループ「℃-ute（キュート）」を結成。抜群の歌唱力とスタイルの良さを誇り、ファッション雑誌『Ray』（主婦の友社）の専属モデルも務めました。
2017年に芸能活動と勉学を両立して慶応義塾大学を卒業。卒業論文が学会誌に掲載されるなど、成績優秀だったそうです。1月23日からは、映画単独初主演となる『ただいまって言える場所』が公開されます。
回答者からは「キラキラしたアイドルというイメージが強いので」（40代女性／神奈川県）、「かわいいだけだと思っていたら才女だった」（30代女性／東京都）、「とても可愛らしいアイドルが理系出身というのは意外な感じがしたから」（30代女性／山梨県）といったコメントが寄せられています。
同率2位：水嶋ヒロ（慶應義塾大学 環境情報学部）／51票
同率2位、2人目は水嶋ヒロさんです。幼少期をスイスで過ごし、高校時代はサッカーで全国高校選手権に出場。慶応義塾大学在学中にモデル活動を始め、2005年放送の『ごくせん』（日本テレビ系）で俳優デビューしました。
2010年に出版された処女小説『KAGEROU』（ポプラ社）は「第5回ポプラ社小説大賞」を受賞し、100万部を超える大ベストセラーに。現在は芸能活動からは離れ、経営や投資、プロデュース業を中心に活躍中です。
回答コメントでは「小説家デビューしてたので理系は意外だった」（30代女性／北海道）、「知らなかったから」（20代女性／静岡県）、「顔が文系よりだから」（20代女性／東京都）などの声が集まりました。
1位：山本美月（明治大学 農学部）／61票
1位にランクインしたのは、俳優の山本美月さんです。高校3年生の時に雑誌『CanCam』（小学館）の専属モデルとなり、明治大学農学部生命学科へ進学。芸能活動と両立しながら、2014年に卒業したリケジョとしても知られています。
2020年にはドラマ共演をきっかけに、俳優の瀬戸康史さんと結婚。2023年に第一子を出産しました。出産後初となる主演を務めた「Hulu」の独占配信ドラマ『おとなになっても』が2026年1月9日より日本テレビ系で地上波放送されることが決定し、話題を呼んでいます。
回答者からは「意外に頭良くてびっくり！」（30代女性／茨城県）、「勝手なイメージで文系だと思っていたので」（50代男性／大阪府）、「可愛らしい見た目からは想像がつかなかったからです」（20代女性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
