¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡Ä¡×¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¸¶½É¤Ç²ÈÂ²½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö½é¤á¤Æ¾±»Ê¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤â¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤µ¤ó¤Ï12·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢ÃçÎÉ¤·²ÈÂ²½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾±»Ê¤µ¤ó¥¤¥±¥á¥ó¡Ä¡×¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤ë»þ¡¢Í¥¤·¤¤ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¡ ¤¤¤¤ÃË¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¢¤é¡ª½é¤á¤Æ¾±»Ê¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤â¡¡¥¹¥Æ¥¤Ê¤´²ÈÂ²¡×¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¢¤¿¤¿¤«¤¤²ÈÂ²¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¤ß¤¤Æ¤£¡¼¤ÎÃË¡¢º£Æü¤Ï¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡¡¥¤¥ë¥ß¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¼¡×¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬Î®¤ì¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢ÃçÎÉ¤·²ÈÂ²½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
²ÈÂ²¤Ç¸¶½É¤Ë¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸¶½É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾¯¤·¡¡´¶¤¸¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡¡¾¯¤·Î¥¤ì¤¿½ê¤Ç²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¡¢2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3ËçÌÜ¤Ë¤ÏºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ò¶¡Ã£¤È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤È²¿²ó¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÎø¿Í¤¬½ÐÍè¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¡©¡¡Í§Ã£¤È¹Ô¤¯¤Î¤âÎÉ¤¤¤Í¡¡1¿Í¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êºî¤ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò´®Ç½1Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¿©»öÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¾±»Ê¤µ¤ó¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¼êºî¤ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤ÈÆ£ËÜ¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤´é¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Ï¹¬¤»¤À¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)