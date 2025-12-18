2025年を象徴するような高市内閣の発足から約2か月、内閣官房長官として総理を支え、初の臨時国会を終えた木原稔氏。

【写真を見る】高市総理を支える「内閣の要」木原稔官房長官、激動の2か月を語る くまモンのバインダーを手に国政の中枢から地元熊本を想う

国政の要として多忙な日々を送る中、物価高対策を盛り込んだ補正予算の成立、緊迫する国際情勢への対応、そして地元・熊本の未来像まで、多岐にわたるテーマについて語りました。

・多忙な日々の過ごし方 そして高市総理との関係

・高市総理から託された言葉と、リーダーとしての姿

・TSMCと日本の半導体戦略、「熊本モデル」の可能性

・外国人との共生社会実現に向けた政府の役割

・「最後の担当大臣になる覚悟」で臨む拉致問題

・次期総理のポジション？ いえいえ、とにかく高市総理を全力で支えたい。

・地元のこと「長射程ミサイル」「熊本の展望」について

・インタビューの最後に見せた笑顔

多忙な日々の過ごし方 そして高市総理との関係

――官房長官として初めての国会を終えました。まずは、その感想を聞かせてください。また、少し痩せたのではないかと感じますが、プライベートな時間はありますか。

木原官房長官：昨日、高市内閣として初となる臨時国会が閉会しました。総合経済対策の裏付けとなる補正予算を成立させることができましたので、物価高などで厳しい状況に置かれている熊本の皆さんをはじめ、地方の方々にいち早く支援の果実が届くよう、地方議会にも速やかな執行をお願いしたいと考えております。

初めて国会を終えた感想としては、まず一番困っていらっしゃる方々のための物価高への対応に果敢に取り組んできた、ということが言えるかと思います。補正予算の中身は、高市総理が総裁選で訴えてきた国民の皆さんとの約束を果たすことができたのではないかと思っています。特に「強い経済」と「強い外交安全保障」の実現に向け、政権として一定の方向性を示すことができました。来年の通常国会の令和8年度予算の芽出しのようなこともできたのではないかなと思います。

具体的には、生活の安全保障・物価高への対応として8.9兆円を措置しました。ガソリン・軽油の値下げは車社会の熊本にとって恩恵を受ける方が多いでしょうし、電気・ガス代の支援、特筆すべきは重点支援地方交付金だと思います。2万円の子育て応援手当の支給は夫婦と子ども2人の場合には1世帯あたり標準的には年間8万円を超える支援額となることが見込まれます。

ガソリン・軽油も暫定税率の廃止は1月1日ですが、それを待たずにこの時点ですでにガソリンスタンドに行くと25.1円が安い価格で給油することができる、まさに補助金を引き上げることによって負担軽減の効果を実感してもらっているのではないかと思う。

それから、補正予算の編成については、新しく連立パートナーになった日本維新の会、その合意文書を基礎として、連立パートナーだけでなく各党からも政策提案を柔軟に受け入れました。官邸にも各党の要望を私が各党の代表から受け取り、中身を見させていただいて、この補正予算に反映できるものは反映させたということもあります。とりわけ国民民主党、公明党の皆さん方からは賛同もたまわったということになります。まだ10月21日からですから50日程度ですよね。短時間でも精力的に議論をして与野党の皆様方ともそういった協調関係ができたという点は、一国会議員としても政府の立場としても感謝申し上げたいなと思います。

今回、政府提出法案、臨時国会には10本、そして通常国会から継続審議となっていた1本あって、計11本すべてが成立したということになります。

今後は、年内にやらないといけないことが結構ありまして、税制改正のとりまとめ、来年度の当初予算の編成、これが実は今、佳境を迎えていまして、国会が終わったとは言え、まだ気を引き締めて政権の運営にあたりたいと思っています。

プライベートなことですが、痩せましたかね？体重計に乗る時間もない、というのが正直なところです。危機管理という点から24時間、緊張状態にあるのは確かです。実際に地震もありました。地元に帰りづらいという状況は防衛大臣の時代も経験をしていたのでだいたい状況は変わらないです。気分転換には家でAmazonプライムビデオを見ていますが、続き物は寝不足になるので自制しています。運動不足が一番心配なので、SPさんがいないと自分勝手に外に行くこともできませんから、家の中でできる運動をしています。妻がピラティスの資格を持っているので、教えてもらいながらやっている、という状況です。

――高市総理の「台湾有事は存立危機事態になり得る」との発言について、中国側から様々な反応があり、熊本県内でも観光などに影響が出始めています。この状況をどう受け止め、発言についてはどのように考えていますか。

木原官房長官：存立危機事態の認定にかかる政府の見解は、「実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して政府が全ての情報を総合して判断する」というものです。これは平和安全法制が成立した安倍総理の当時から、政府として一貫して繰り返し述べてきた通りです。私も防衛大臣として何度もこの答弁をしてきましたし、高市総理も私自身も全く同じ立場です。

総理の国会答弁は、存立危機事態は法律上の定義として「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生すること」が要件とされており、武力攻撃が発生していない場合に存立危機事態を認定することはない、という趣旨を述べたに過ぎません。これまでの政府の一貫した立場に変化はない、とご理解いただけたらと思います。

高市総理から託された言葉と、リーダーとしての姿

――官房長官に就任する際、高市総理からはどのような言葉で伝えられましたか。また、木原長官から見て、高市総理はどのようなリーダーだと思いますか。

木原官房長官：高市総理が初めて総裁選挙に出られた4年以上前、私は選挙対策本部の事務局長をしていました。結果は3位で、決選投票にも残れず非常に悔しい思いをしました。その時に高市総理から「まだ私は諦めてない。一緒に官邸に行こう」と声をかけられたことを覚えています。

そして今回、3回目の挑戦で総裁になられた後、「手伝ってよ」と言われました。総裁になっても、首班指名を受けて総理になるまでには3週間ほどの期間がありました。その間、官邸も官邸スタッフを使えない。首班指名が10月21日、それまでの間に閣僚人事や所信表明演説の準備、閣僚には指示書を作らなければならない、首班指名演説を作る、そういった中で公明党が連立を離脱したり、新たに日本維新の会と連立を組むといったことを、総理と一緒になってやっていました。ですから、その時点ではまだ「官房長官をやってくれ」とは言われておらず「手伝ってください」と。総裁が総理になれるように、そして政権運営が速やかに始められるように、そのお手伝いをしていたという状況です。

リーダーとしての高市総理は、間近で接していると非常に勉強家で、政策にすごく強い方だと感じます。報道にもありましたが、夜はほとんど外食をされず、この間、1回だけ外食をされたと思います。家に帰ってご自身の政策に磨きをかけておられます。連立パートナーとなった日本維新の会の藤田共同代表もびっくり感激しておられましたが、総理は維新の分厚い政策集をすべて読み込み、ラインマーカーを引いて一つひとつ質問をされたそうです。それによって維新の政策にも深い理解を示され、短期間での連立合意に至ったのだと思います。

TSMCと日本の半導体戦略、「熊本モデル」の可能性

――熊本のTSMC第2工場をめぐって着工の遅れなどが懸念されています。現在のプロジェクトの進行についてどのような認識を持っていますか。また、日本政府として半導体振興に何が必要だと考えていますか。

木原官房長官：半導体は、デジタル化や脱炭素化の実現に不可欠な重要物資であり、経済安全保障の観点からも日本の産業競争力の全体を左右する戦略物資です。世界各国が自国の基幹産業とすべく支援を展開しており、この傾向は当面続くと考えています。

同時に半導体は他のあらゆる産業の発展、GXとの社会課題の解決を実現するようなカギになるものと思っています。

地域の中小企業を含めた幅広い波及効果、熊本もそうですけど、そういったものをもたらすものだというふうに思っています。

政府としては、高市政権が掲げる危機管理投資の柱の一つとして、AI半導体分野における民間事業者の予見可能性を高め、大きな官民投資を引き出すことで、我が国における半導体生産の基盤強化と拠点形成を引き続き促進していくことが必要だと考えています。

熊本のTSMCのプロジェクトについては、民間企業の判断もあるのでコメントは控えるべきです。今後の展望に予断を持つことはできませんが、5G促進法に基づく認定事業者ですから、現行の認定を受けた2つの工場にまずは注力していただきたいと承知しています。特に第2工場について様々な噂があるようですが、私どもはそうした話は聞いておらず、しっかりと予定通り進めていただきたいと思っています。

外国人との共生社会実現に向けた政府の役割

――熊本県では、外国人との共生社会に対して否定的な意見が高まっているというアンケート結果もあります。日本人と外国人が分断しない社会を実現するため、どのように取り組まれますか。

木原官房長官：日本に暮らす外国人は増えており、これは熊本に限った話ではないと思います。外国人と共生することに不安を感じる声があることは承知しています。しかし、排外主義とは一線を画さなければなりません。

とはいえ、一部の外国人によって違法行為が行われたり、ルールから逸脱したりということも報告されています。そうしたことには政府や地方自治体が毅然と対応し、国民・県民の皆様の不安や不公平感を解消していくことが、秩序ある共生社会の実現に必要です。排外主義ではない一定のルールを作り、それを守ることによって、適法に居住している外国人のためにもなると考えています。国民のみなさんと、法やルールを守って生活する外国人、真面目にやっている外国人の方が圧倒的に多いわけですから、双方にとって安心・安全な社会を実現し、日本人と外国人が分断を生じさせないようにするために、日本全体、熊本に限らず、政府としても取り組みを進めていきたいと思っています。

「最後の担当大臣になる覚悟」で臨む拉致問題

――拉致問題も担当されています。問題解決に向けて、どのようなアクションを取りますか。高市総理と金正恩総書記との面会はあり得ますか。

木原官房長官：拉致問題は、被害者やご家族が高齢になられており、人命そのものがかかった人道問題であると同時に、国家主権の侵害に関わる問題です。高市内閣でも最重要課題と位置付けています。総理は所信表明演説や予算委員会などでも「あらゆる選択肢を排除せず、自分の代で突破口を開く」やれる限りのことをやっていくという決意に満ちています。「金正恩委員長と正面から向き合う」と決意を述べています。いわゆる首脳会談にも取り組みたいとおっしゃっています。

私自身もまさに同感であり「私が最後の拉致問題担当大臣になればいいな」という覚悟を持って、高市総理のもとであらゆる手段を尽くしていこうという考えです。

次期総理のポジション？ いえいえ、とにかく高市総理を全力で支えたい。

――官房長官は政権のナンバー2、次期総理候補とも言われるポジションではありますが、将来についてはどのようにお考えですか。

木原官房長官：そのようなことは言われておりません。私自身は、高市内閣の官房長官、政府のスポークスマン、内閣の要としての役割、自らの職責を果たしていくことしか今、頭にないという状況です。政府部内とか国会、あるいは与党との調整役という役割もあるから、総合調整の役を的確に果たしたいなと。とにかく高市総理を全力で支えたい。本当にそれだけです。

地元のこと「長射程ミサイル」「熊本の展望」について

――熊本市の健軍駐屯地に配備が予定されています長射程ミサイルについて心配する声が地元住民から多くあがっています。地元での住民説明会を開いて欲しいという声も数多くあります。

木原官房長官：健軍駐屯地へのスタンドオフミサイルの配備の件については8月29日に九州防衛局長から県知事・熊本市長に説明をして、その際に知事と市長からは住民に対する丁寧な説明を求められたと聞いています。

こうした意見も踏まえて九州防衛局においては問い合わせ窓口を開設をしました。そこで逐次、質問にお答えしていると聞いています。九州防衛局のウェブサイトにQ&Aを掲載しており、積極的に発信に努めていると報告を受けています。さらに今月からホームページ上で、スタンドオフ防衛能力を整備する意義に関する動画の配信を開始したと、ですから情報発信を強化したということです。

現時点において住民説明会を実施する予定はないと承知していますが、防衛省においては県、熊本市とも連携をしながら引き続き丁寧な説明に努めていかなればいけないと認識しています。

――熊本は来年、熊本地震から10年を迎えます。官房長官の立場から見て、熊本はこれから国の中でどのような役割を担っていくと考えていますか。

木原官房長官：地方の構造的な課題は、人口減少や人材不足です。若者とか女性に選ばれる地域を実現しなければいけないと考えています。高市政権では「地域戦略本部」を立ち上げ、地域経済の発展に軸足を置いた取り組みを進めています。

その中で熊本県は、JASMの進出によって雇用の増加や関連投資が誘発され、大きな経済効果が表れています。これは国がしっかり関与し、国策としての取り組みでもあります。県と市による交付金も利用させてもらっているという状況です。それは道路等の周辺インフラの整備であるとか、大規模な地方への投資を呼び込む工業団地の件であるとか、産業クラスターが形成される事例とか、熊本は非常に良い先行モデルになったのではと思います。私はこれを「熊本モデル」と呼んでいますが、こうした事例を全国に生み出していきたい。国の成長戦略に地方が連携・協働する、その役割をこれからも熊本には示してもらい、「全国が熊本を目指せ」と思ってもらえたらありがたいですね。

――これまで自民党とともに与党を担ってきた公明党が連立から離脱しましたが、次の衆院選をはじめとする選挙で、熊本などでどんな影響が出ると思っていますか。

木原官房長官：選挙は、言うまでもなく民主主義の根幹でありますし、国民の声を聞く貴重な機会であります。今、私は官邸で官房長官という立場なので、連立の枠組みの変化があったことについて選挙に与える影響を、この立場で申し上げるべきではないなと思っていますが、高市内閣としては非常に前向きに「日本列島を強く豊かに」という新しいポスターも公表されました。日本を再び世界の高みに押し上げるということも総理がずっと申し上げているところでありますから、決断と前進の内閣、国家国民のために全力で尽くしていくと。

そして公明党のことですが、今回、補正予算には賛成をしていただきましたので、あらゆることに是々非々で対応をしていただけるものと思いますし、ひょっとすると選挙はまた別かも知れませんが、まぁそれは、これまでの様々な連携もあるでしょうし、県議会や地方議会では連携をとっているという例もあるかと思いますから、そういうところを総合的に判断しなければならないと思う。

インタビューの最後に見せた笑顔

インタビューの最後に、木原官房長官は愛用しているというバインダーを披露しました。支援者から贈られたもので、熊本県のPRキャラクター「くまモン」が覗いているデザインです。

「これを持って毎日2回、会見をしています」と笑顔で語る姿に、国政の中枢にいながらも地元への愛着を忘れない様子が見えました。激務が続く中、このバインダーが多忙な日々の支えの一つになっているようです。