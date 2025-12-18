女子プロゴルフでツアー通算７勝の佐伯三貴（４１）が、結婚式の写真を披露した。

１８日までに自身のインスタグラムを更新。挙式したのは今月７日で「大好きな大切な皆様に見守られて無事結婚式を挙げる事ができました」と報告した。「準備で何度も頭がパンクして自分の無力さに打ちのめされながらも１番こだわっていたお料理は褒めてもらってよかったです。お越しくださった皆様、本当にありがとうございました」と参列者に感謝。「破天荒な夫婦ですがこれからも力を合わせて頑張っていきます」とメッセージを寄せた。

佐伯は今年４月１日に結婚を発表。お相手については「この度かねてよりお付き合いしていた方」と説明。その後６月１日にアップされたボートレース宮島のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに佐伯が出演し、お相手がボートレーサーの森照夫（３７）であることを公表した。

ウェディングドレス姿を公開。額にキスをされる瞬間の写真で、フォロワーは「綺麗な花嫁姿」「お幸せに」と祝福した。

プロゴルファーの工藤遥加は、１４日に自身のインスタグラムで参列した様子をアップ。「みきさんすごく綺麗で、プロゴルファーとボートレーサーの式はこんなにも華やかなのかと驚くほどでした」とつづり、集合ショットをアップした。