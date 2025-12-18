展示会で透過型ＸＲグラスを見せる玳能科技（杭州）の従業員。（９月５日撮影、杭州＝新華社配信）

【新華社杭州12月18日】中国では現在、人工知能（AI）産業が急速に発展しており、多くの日系企業にも新たな成長の機会をもたらしている。

浙江省杭州市銭塘区にある玳能科技（杭州）は、中国で20年以上にわたりノートパソコンの研究開発と生産を手がけてきた。同社はここ数年、XR（クロスリアリティー＝仮想空間や拡張現実などの総称）グラス開発への事業転換により、新たな発展の可能性を切り開いている。XRグラスは光学ディスプレーや環境認知、インタラクティブアルゴリズムを通じて仮想と現実のインタラクションを実現。産業や文化観光、事務作業などさまざまなシーンに応用可能で、ユーザーの「携帯できるAIガイド」となっている。

浙江中日（平湖）産業協力パークにある津上精密機床（浙江）。（資料写真、杭州＝新華社配信）

玳能科技（杭州）が位置する銭塘区は強固な産業基盤を持ち、企業の新規事業開拓に支援を提供している。製品総監の邵錦川（しょう・きんせん）氏は、「先進的なAIアルゴリズムは産業化に向けた課題を克服する必要があり、このXRグラスは発売前、銭塘区内のさまざまな製造企業で内部テストを完了している」と語った。

浙江中日（平湖）産業協力パークに拠点を置く津上精密機床（浙江）は今年3月、平湖における12回目の増資・生産拡大を実施した。新規プロジェクトの総投資額は1億500万ドル（1ドル＝約156円）で、新エネルギー車（NEV）、人型ロボット、AI関連市場における精密数値制御（NC）工作機械の新たな需要を主なターゲットにしている。業界関係者は、中国と日本は世界のAI技術発展における重要な存在であると指摘。異なる分野でそれぞれ長所を持つ両国は相互補完性が高いとした上で、先端技術の研究や産業チェーンとサプライチェーン（供給網）の提携などにおいて、将来的な協力の「黄金の成長ポイント」を生み出す可能性があるとの認識を示した。

杭州市銭塘区発展改革局の職員は、浙江省は中国におけるAI発展の集積地の一つであると説明。質の高いビジネス環境と整った産業チェーンは、中日企業が技術協力を深め、市場を開拓するための大きな舞台を提供していると語った。（記者/朱涵）

浙江中日（平湖）産業協力パークにある平湖経済開発区。（資料写真、杭州＝新華社配信）