マイケル・ジャクソン×ROSE BUD限定。伝説を纏うカプセルコレクション

音楽史に名を刻み続けるマイケル・ジャクソン。その唯一無二の存在感をファッションとして楽しめるカプセルコレクションが、ROSE BUDから登場します。名作アルバムやライブパフォーマンスの印象的な瞬間を落とし込んだデザインは、着るだけでスタイルの主役に。ジェンダーレスに楽しめるシルエットで、音楽とファッションを愛する大人のワードローブに新たな高揚感を添えてくれます♡

伝説を映すグラフィックデザイン

本コレクションは、「KING OF POP」の文字とコンサートシーンを配したスウェットや、アルバム『Dangerous』の象徴的なアートワークを大胆にプリントしたスウェットなど、マイケル・ジャクソンの軌跡を感じさせるラインアップ。

さらに、ライブで着用していたバーシティジャケットのビジュアルや、「Scream」ショートフィルムの静止画、6枚のソロアルバムジャケットをフィーチャーしたデザインまで、ファン心をくすぐるグラフィックが揃います。

全ラインアップと価格・展開カラー

BEAT IT SWEAT



価格：9,900円

展開カラー：CHARCOAL／GREY

DANGEROUS SWEAT



価格：9,900円

展開カラー：CHARCOAL／GREY

THRILLER LONG SLEEVE T-SHIRTS



価格：7,700円

展開カラー：WHITE／BLACK

SCREAM LONG SLEEVE T-SHIRTS



価格：7,700円

展開カラー：WHITE／BLACK

COVER ART LONG SLEEVE T-SHIRTS



価格：7,700円

展開カラー：WHITE

Michael Jackson®; Rights of the Publicity and Persona Rights: Triumph International, LLC. © 2025 Triumph International, LLC. Licensing Representative: International Management Group Ltd

ジェンダーレスで楽しめる一着

すべてのアイテムはゆったりとしたフィット感で、男女問わず着用可能。ラフにデニムと合わせても、きれいめスタイルの外しとしても活躍します。

音楽へのリスペクトとROSE BUDらしい感度の高さが融合したデザインは、日常に自然と溶け込みながらも確かな存在感を放ちます。

ROSE BUDで出会う特別な一着



マイケル・ジャクソンの世界観をファッションで楽しめる、ROSE BUDエクスクルーシブのカプセルコレクション。

予約発売は2025年12月19日（金）よりオンラインストアでスタートし、2026年1月24日（土）からはROSE BUD全店舗で展開されます（※アウトレット店は除く）。

時代を超えて愛されるレジェンドの魅力を、今の気分で取り入れてみてはいかがでしょうか♪