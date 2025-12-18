＜旦那は空気＞義父が「名付け親は俺だ」と宣言した！？しかも娘の名前まで侮辱して…怒るしかない！
子どもの名前を決める「名付け」は、親にとって一生に一度の特別なイベントです。しかしその神聖なイベントの主導権を、義両親に奪われたとしたら……。今回の投稿者さんはまさにその状況に激しく動揺し、怒りを感じているようです。
『現在、第2子を妊娠中です。義父母から突然名前を提案されて、困惑しています』
妊娠中の第2子（男の子）の名前を夫婦で検討中だった投稿者さん。ところが義父母から突然名前を提案され、激しく動揺してしまいました。提案された名前は、投稿者さん自身も気に入っている漢字が使われていたようです。しかし投稿者さんの怒りの原因は名前自体ではありません。旦那さんが勝手に裏で義父母に相談し、名付けに関わらせたこと。そして「名付け親は俺だ」と義父に主導権を取られた形になったこと。この2点が投稿者さんをモヤモヤさせているのでしょう。さらに義父は「孫娘（第1子）のときの名付けに自分は口出しできず、変な漢字にされて悔しい思いをした」と暴露。そのせいでせっかくのいい名前も素直に受け入れられず、悔しい思いでいっぱいになってしまったそうです。
『娘さんの名前を「変な漢字」なんて言う義両親……いらないでしょ』
『「孫娘のときは口出しできず変な漢字にされたから、今回は関われて嬉しい」って……義父の思考回路、おかしいわ』
『「孫娘のときは口出しできず変な漢字にされた」ってありえない。口を出す権利はないし、変なんて失礼だし、「された」ってなんだよ。自分の子じゃないのに』
娘さんの名前を「変な漢字にされた」と公の場で否定する義父のデリカシーのなさは、非常識と言わざるを得ません。この暴言は、投稿者さん夫婦が愛情を込めて決めた長女の名前を侮辱する行為といえるでしょう。そして義父が名付けの主導権を奪ったことへの優越感を露わにした瞬間でもあります。この義父の言動がある以上、義両親が決めた名前を付けることは、娘さんの名前をも否定すること、そして義父の理不尽な優越感を永続的に肯定することになってしまうのでは、とママたちは強く懸念したようですね。
旦那さんも頼りない感じがする
『そりゃ腹立つね。これは旦那さんも悪いよ。旦那さん、あまり考えることをしない人なんだね。思いつきでその場限りのリップサービスをする人って、今後も数多くの揉めごとを引き起こすと思う』
『妻である自分に何も言わずに旦那さんが義両親に話をしたのが、投稿者さんはいちばん腹が立っているんだと思う』
『旦那が自分の親にいい顔したいがために、妊娠中の妻にこんなに心労をかけるなんて……一生モノの恨みだね』
投稿者さんの怒りの核心である旦那さんの行動に対しては、ママたちからの厳しい意見が集中しました。名付けというデリケートな問題を、妻に無断で義両親にもち込んだ旦那さんの行動は、裏切りと受け取られても無理はありません。妻の気持ちや考えを軽視している証拠であり、今後の夫婦の信頼関係にもヒビが入る大問題だと指摘されました。「親にいい顔をしたい」「考えることをしない」という旦那さんの姿勢が、妊娠中の投稿者さんに多大な心労を与えたことでしょう。
夫婦の信頼関係が崩壊する。折れないで！
『ここで投稿者さんが折れたら、一生何にでも口出ししてくるよ』
『夫婦の信頼関係ぶち壊しだね。今後も何か大事なことを、自分を蚊帳の外にして勝手に決めてそうって不安が付きまとうね』
『今後いつ離婚になってもいいようにお金を貯めておいたほうがいいと思う』
ママたちが危惧するのは、この名付けトラブルが今後の夫婦生活全体に与える影響です。名付けは夫婦間の最重要事項のひとつ。これを勝手に義実家にもち込んだ旦那さんは、今後もマイホームや教育方針など、人生の重要な決定を投稿者さんに無断で進めてしまうのではないかという不安の声があがりました。ここで投稿者さんが譲って義父母の付けた名前を受け入れてしまえば、「私たちの意見は通る」と義両親が勘違いし、子育てのあらゆる問題に際限なく口出ししてくる可能性も……。このトラブルは夫婦の信頼関係だけでなく、今後の義実家との距離感を決める試金石でもあるのでしょう。
愛情をもって呼べる名前を、夫婦で決めよう
『呼ぶたびに思い出しそうだから、私なら絶対違う名前にするわ。投稿者さんが気持ちよく、愛情をもって呼び掛けられる名前を一から考え直してほしい』
『娘さんの名前の漢字で不満があったことまで暴露されたら、気分悪いわ。私なら絶対他の候補にする』
『娘さんの名前をバカにするような人が考えた名前なんて絶対付けない。まったく違う名前にして今後は付き合わない』
今後愛情を込めて名前を呼ぶためにも「絶対義父が決めた名前とは違うものにすべき」との声があがりました。息子さんの名前を呼ぶたびに「裏切った夫」と「暴言を吐いた義父」の優越感を思い出すようでは、素直な愛情をもって呼べないかもしれません。ここは毅然とした態度で「私たちは夫婦で決めた名前を付けます」と冷静に伝えるべきです。そして旦那さんには「あなたの一時の親孝行が、私たち夫婦の信頼関係をぶち壊した」という重大な事実を、しっかりと自覚させる必要があるでしょう。
子どもの名付けについて義両親から口を出されたら、嫌な気持ちになりますよね。夫が義両親の暴走を止めるどころか扇動していたのであれば、不信感はさらに募るでしょう。今後の人生を左右する問題として、冷静に夫婦間の信頼と将来を話し合うべきときが来ているのかもしれません。