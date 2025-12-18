走行性能も大幅に進化した新型「デリカD：5」

三菱で最も長い歴史を持つモデルであり、ミニバンながらSUV並みの高い走破性を誇る唯一無二のモデルである「デリカD：5」が、さらに進化して登場しました。

今回試乗はできませんでしたが、大きく変わった内外装をじっくりとチェックすることができたので、進化のポイントについて紹介します。

【画像】超カッコいい！ これが生まれ変わった三菱の「新型デリカD：5」です！ 画像で見る（30枚以上）

まずデザインは、ついに“4枚刃”ことメッキバーで鋭い形状のフロントグリルを卒業し、ブラック基調でシックな精悍さが特徴的なグリルへと変身。合わせてバンパーもブラック基調となり、サイドには別体のホイールアーチが追加されてワイドなスタンスがより強調された印象です。

リアでは、「DELICA」のロゴをリアゲートのガーニッシュ内に取り込み、プレミアム感を演出。18インチのアルミホイールも新デザインとなっています。

ボディカラーは新色の「ムーンストーングレーメタリック」と「ブラックマイカ」のツートーンが加わり、全5タイプのツートーンと4色のモノトーンが揃っています。

デリカD：5はアウトドアやオフロードのイメージが強いかもしれませんが、近年はやや都会的な雰囲気をまとった「シャモニー」が販売台数の半数以上を占めており、今回のデザイン変更もどちらかというとアーバンな要素が取り入れられたといいます。

それでも、デリカD：5がほかのミニバンと一線を画すキモでもある「力強さや高い走破性」を表現する要素も削ることなく、別体のホイールアーチ追加や縦型のモチーフを入れたバンパーなどは、まさにそういったイメージ向上につながっているようです。

ボディサイズは、全幅がホイールアーチ相当分の20mmだけ拡張され、全長4800mm×全幅1815mm×全高1875mmとなっています。

そしてインテリアは、インパネの助手席側とドアインナーのモチーフをシルバープレートにアップデートしました。

よく使うセンターパネルは傷が目立ちにくいダークグレー、シートには「シャモニー」で好評の撥水加工のスエード調表皮を採用。ステッチに内装各部とコーディネートしたカーキ色を選び、ギア感と落ち着きのある空間を両立しています。

運転席前のメーターは8インチカラー液晶ディスプレイとなり、情報の視認性が高まったほか、センターコンソールとフロアコンソールの下部にUSB Type-Cを各2ポートずつ追加して、デジタル時代のドライブを便利にしています。

また大きなトピックは、4つのドライブモードと三菱独自の四輪制御技術「S-AWC（スーパー・オールホイール・コントロール）」が採用されたこと。

まずドライブモードは、エコ、ノーマル、グラベル、スノーの4モードで、ダイヤルを回すだけでそれぞれの路面状況に最適な制御効果を発揮します。

さらにS-AWCは、前後輪のトルク配分を最適化する「4WD」と、左右輪間の駆動と制動力を制御して高い旋回性と走行安定性をもたらす「AYC」、制動力とエンジン出力を制御して横滑りやタイヤの空転を防ぐ「ASC」、急ブレーキ時のタイヤロックを防いでハンドル操作をしやすくする「ABS」の4つを統合制御するシステムです。

正直なところ「あんなによく走るのに、今まで入ってなかったの？」という驚きのほうが大きい印象ですが、これらが手を組めばもはや“鬼に金棒”。デリカD：5らしい頼もしい走りがさらに進化していることは間違いないはずです。

ただ、今までよりオフロード寄りの走りに特化したというわけではなく、高速道路での安定性を高めるためにステアリングをチューニングするなど、普段の走行性や乗り心地も磨いているとのこと。

もしかすると、街中で乗っている分にはあまり違いがわからないかもしれないそうですが、それでも、雪道などの滑りやすい路面やコーナリングで、今までよりさらに行きたい方向にちゃんと曲がってくれるなど、いざという時の安心感で従来型との違いがわかるということでした。

※ ※ ※

このほか、従来の車両と歩行者の検知に加えて自転車の検知も可能とした「衝突被害軽減ブレーキ」の採用など、安全性能を強化した「三菱e-Assist」の採用や、車外騒音に対応したタイヤなども装着されたという新生デリカD：5。

史上最強ともいえる内容で、さらに唯一無二の存在感が際立ったといえそうです。

［※編集部注記：本文の一部に誤記があったため2025年12月18日23:20に修正いたしました］