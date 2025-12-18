＜私の彼ってキモい？＞「キモい」「結婚したら地獄」友人も同意見だった【第3話まんが：娘の気持ち】
私はユリエ（23歳）。彼氏のジン（27歳）とは合コンで知り合い、付き合って3ヶ月です。ジンは年上の余裕があって何でもリードしてくれるので、私の方から好きになって告白しました。そして先日、デート中にジンのママにたまたま会ったのです。けれどそのときのことを家でお母さんに相談してみたら、思いがけない言葉を返されました。会ったのは偶然なんかじゃないし、ジンのママは私のことを見定めに来たのだと……。私は戸惑ってしまいました。
毎週デートして、何でもリードして決めてくれて、私のことを大事にしてくれていると思っていた……。友だちもお母さんと同意見だったけれど、ジンのことが好きな気持ちはすぐには変わりません。私はお母さんにあるお願いをしました。
デート当日。私は「家の近くに美味しいお店があるから」と言ってジンをランチに誘いました。予約したテーブルは2つで、ジンから見えない後方の席にうちの両親が座ります。両親にはさりげなく私たちの話を聞いていてもらいました。
私が「リードしてくれる」と思っていた部分も、友だちにしてみると「支配したがっている」とか「女性を下に見ている」という感じだったそうです。
そう言われてみると……惚れた欲目でジンのことが素敵に見えていたのかもしれません。
少し冷静になって、今までとは違ういろんな視点から見なくちゃいけないのだろうと思います。
ジンが計画的に自分のママを呼ぶなら、私も同じようにしてお母さんに見てもらおう……。
私はそんなふうに思って計画を決行したのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
