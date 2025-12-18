NiziU 新曲「Too Much」で話題の「顎クイ」誕生の真相とは？ RIO「どこのタイミングで顎クイする？」
ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。今回の放送では、ニューアルバム『New Emotion』に収録されている「Too Much」で披露する「顎クイ」に言及していきました。
――「Too Much」の「顎クイ」誕生に迫る
NINA：リリース前から「Too Much」はホールツアーで披露していて、この前武道館でもパフォーマンスをしたんですよ。その生徒さんからの感想が届いていますので、読んでいきたいと思います！
＜リスナーからのメッセージ 東京都 15歳 女の子 あやみん☆＞
「Too Much」はアルバム発売されてから聴いていて、武道館で生で見るのをすっごく楽しみにしていました。登場から3人がかっこよすぎました（泣）。途中、MAYAちゃんがRIOちゃんに顎クイをやるところは「もう見ていいんですか？」って感じでドキドキしちゃいました。NINAちゃんも大人の強い女性って感じで最高にかっこよかったです。こんなかっこいいNiziUが見れて幸せです。
NINA：らしいですよ（笑）。
RIO：15歳の女の子なのに（笑）。
MAYA：15歳の女の子には刺激が強かったからね（笑）。
NINA：20歳のNINAでも強かったです（笑）。あれはどうやって生まれたんだっけ？
RIO：顎クイクイはなくて、3人でリズムに乗ってみたいな感じだったんですけど。
MAYA：ダンサーさんがアドリブでやっていたんだって。それを聞いたのかな？ そして多分、RIOが「これって顎クイしますか？」って言ったら、「あ、じゃあ（やりましょう）！」みたいな？
RIO：違うよ！ RIOたちが「もっと、顔近くてもいいんじゃない？ どう思う？」って聞いたら、MAYAも「私もそう思っていたんだよ」って。「じゃあ、ここで顎クイしてみる？」ってなって「じゃあ1回してみよう！」って。最初は結構距離が近いから恥ずかしかったけど、どんどん本番をやるにつれて顔を近づけて。
NINA：なんか、お互い攻めすぎですよ！
RIO：「もうちょっと角度こうしない？」とか「どこのタイミングで顎クイする？」とか、そういうのも全部私たちが決めたんですよ！
NINA：2人で顎クイをしていたんだったら、「あやみんさんは、見ていいんですか？」ってなるよ。これはWithU全員が「見てていいの？」って。
MAYA：そうだわ！
RIO：「私もそう思っていたんだよ」って言われた記憶あるもん。
NINA：だって元々あった記憶はないもん。だから、どちらかが提案したんだろうと思ったら、お互いに提案していたのね（笑）。すごい良いじゃん。RIO・MAYAラブラブ（笑）。
RIO：でもこの顎クイは、めっちゃよくやったって思う（笑）。
NINA：「Too Much」はすごく熱々な曲なので、皆さんにも熱々のNiziUが聴きたいときに聴いてほしいなと思います！ この曲のパフォーマンスビデオもNiziUのYouTubeチャンネルで公開中です！ ぜひチェックしてみてください！
全員：Too Muchです〜！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
