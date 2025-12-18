影山優佳「こっち側が3人くらい泣いてるの（笑）」けやき坂46・1期生と長濱ねるが“初めて会った日”を振り返る
TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、長濱ねるさんと影山優佳さん。ここでは、けやき坂46（現・日向坂46）のメンバーとしてともに活動していた2人が、初めて会った日のことを振り返りました。
◆初対面は屋上で…
長濱：私はもう（アイドルを）卒業して約7年になる。
影山：え!? 怖い〜！ ということは、20歳で卒業？
長濱：そう、20歳で卒業して今年で27歳になったので。優佳ちゃんは今おいくつですか？
影山：私は24歳になりました。
長濱：おお〜。初めて会ったのはいくつぐらい？
影山：たしか14歳。
長濱：中学生？ はあ〜！ そんなに若かったんだ。
影山：ヤバいよね（笑）。
長濱：私は高3だった。
影山：覚えてるよ、雑誌の撮影で屋上に……。
長濱：そうそう！ 屋上に行った。
影山：そこで私たち（けやき坂46・1期生）が一列に並んで、そこにガチャって入ってきて「長濱ねるです」って。そうしたら、こっち側が3人くらい泣いてるの（笑）。
長濱：（笑）。
影山：あれ絶対に嫌だったよねと思って。
長濱：緊張したけど……グラビアだったよね？
影山：そうそう。1期生全員で初めての雑誌撮影みたいな感じだった気がする。
長濱：なんか（アイドル時代が）怒涛すぎたというか、濃すぎて結構すっぽり抜けているところがある。
影山：確かに。（欅坂46とけやき坂46の2グループを）両立していたしね。
＜番組概要＞
番組名：TOKYO SPEAKEASY
放送日時：毎週月-木曜 25:00〜26:00
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
番組公式X：@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661
左から：長濱ねるさん、影山優佳さん
