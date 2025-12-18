“サイバーエージェント会長”に就任…藤田晋「社長の交代も“負けない引き継ぎ”を慎重にやっている」
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。12月10日（水）の放送には、12月12日（金）付で株式会社サイバーエージェントの代表取締役会長に就任した（※放送時点は社長）藤田晋さんが登場！ここでは、社長を退任し、会長に就任することを発表したときの反響などについて伺いました。
◆「精神的な負担を軽くしていきたい」
れなち：12月12日にサイバーエージェントの社長を退き、会長に就任すると発表されたときの反響はいかがでしたか?
藤田：結構ありました。でも、まだ緊張感は100％です。
れなち：やっぱり、引き継ぎといったところで慎重に進められているのですね。
藤田：そうですね、徐々に精神的な負担を軽くしていきたいなと思っています。
れなち：（会長就任の）発表直後くらいに、生放送の「報道リアリティーショー ABEMA Prime」（ABEMA）で、私と堀江貴文さんが出演していて……。
藤田：それ観ていました。
れなち：そうですか！ 堀江さんと藤田さんは、すごく親交が深いじゃないですか。なので、堀江さんが「（藤田さんは）背負っているものが大きすぎるから、ちょっと肩の荷が降りて、もっと自由になれたら」という労いの言葉を話されていました。
藤田：もう本当に“よくわかってるな”っていう感じでしたね。あと「辛抱強いのが彼の持ち味」みたいなことも言ってくれましたけど、本当その通りだと思いますし。
れなち：まさにその我慢強さだったり、麻雀や将棋をやらされてきたからこその勝負強さだったり、あとは「本当に“ここだ！”と思うまで手を打たない」みたいなところもすごくおっしゃっていました。
藤田：今回の社長の交代も“負けない引き継ぎ”を慎重にやっているつもりではあります。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、藤田晋さん
◆「精神的な負担を軽くしていきたい」
れなち：12月12日にサイバーエージェントの社長を退き、会長に就任すると発表されたときの反響はいかがでしたか?
藤田：結構ありました。でも、まだ緊張感は100％です。
れなち：やっぱり、引き継ぎといったところで慎重に進められているのですね。
藤田：そうですね、徐々に精神的な負担を軽くしていきたいなと思っています。
れなち：（会長就任の）発表直後くらいに、生放送の「報道リアリティーショー ABEMA Prime」（ABEMA）で、私と堀江貴文さんが出演していて……。
藤田：それ観ていました。
れなち：そうですか！ 堀江さんと藤田さんは、すごく親交が深いじゃないですか。なので、堀江さんが「（藤田さんは）背負っているものが大きすぎるから、ちょっと肩の荷が降りて、もっと自由になれたら」という労いの言葉を話されていました。
藤田：もう本当に“よくわかってるな”っていう感じでしたね。あと「辛抱強いのが彼の持ち味」みたいなことも言ってくれましたけど、本当その通りだと思いますし。
れなち：まさにその我慢強さだったり、麻雀や将棋をやらされてきたからこその勝負強さだったり、あとは「本当に“ここだ！”と思うまで手を打たない」みたいなところもすごくおっしゃっていました。
藤田：今回の社長の交代も“負けない引き継ぎ”を慎重にやっているつもりではあります。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619