£Î£Ù»Ô¾ì ¤³¤Î¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
21:00¡¡
±ÑÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡3.75%¡¡Á°²ó¡¡4.0%
22:15¡¡
ECBÀ¯ºö¶âÍø¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡2.15%¡¡Á°²ó¡¡2.15%¡ÊECBÀ¯ºö¶âÍø)
Í½ÁÛ¡¡2.0%¡¡Á°²ó¡¡2.0%¡ÊECBÍÂ¶â¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡¦¥ìー¥È)¡¡
Í½ÁÛ¡¡2.4%¡¡Á°²ó¡¡2.4%¡ÊECB¸Â³¦Âß½Ð¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£)
22:30
ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡3.1%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°Ç¯Èæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡3.0%¡¡Á°²ó¡¡¡Ê¿©ÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê12/07 - 12/13¡Ë
Í½ÁÛ¡¡22.4Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡23.6Ëü·ï
ÊÆ¼º¶ÈÊÝ¸±·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô¡Ê11/30 - 12/06¡Ë¡¡
Í½ÁÛ¡¡193.7Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡183.8Ëü·ï
ÊÆ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶ä·Ê¶·»Ø¿ô¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡2.3¡¡Á°²ó¡¡-1.7
¥Á¥§¥³Ãæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡3.5%¡¡Á°²ó¡¡3.5%
22:45¡¡
¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛ¡¢µ¼Ô²ñ¸«
19Æü
3:00¡¡
ÊÆ5Ç¯¥¤¥ó¥Õ¥ìÏ¢Æ°ºÄ¡ÊTIPS¡ËÆþ»¥¡Ê240²¯¥É¥ë¡Ë
4:00
¥á¥¥·¥³Ãæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡7.0%¡¡Á°²ó¡¡7.25%¡Ê¥ªー¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡¦¥ìー¥È)
19Æü6:00
ÂÐÊÆ¾Ú·ôÅê»ñ¡Ê10·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡1798.0²¯¥É¥ë
6:45
NZËÇ°×¼ý»Ù¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-15.42²¯NZ¥É¥ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÑÃæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡3.75%¡¡Á°²ó¡¡4.0%
22:15¡¡
ECBÀ¯ºö¶âÍø¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡2.15%¡¡Á°²ó¡¡2.15%¡ÊECBÀ¯ºö¶âÍø)
Í½ÁÛ¡¡2.0%¡¡Á°²ó¡¡2.0%¡ÊECBÍÂ¶â¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡¦¥ìー¥È)¡¡
Í½ÁÛ¡¡2.4%¡¡Á°²ó¡¡2.4%¡ÊECB¸Â³¦Âß½Ð¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£)
22:30
ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡3.1%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°Ç¯Èæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡3.0%¡¡Á°²ó¡¡¡Ê¿©ÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê12/07 - 12/13¡Ë
Í½ÁÛ¡¡22.4Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡23.6Ëü·ï
ÊÆ¼º¶ÈÊÝ¸±·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô¡Ê11/30 - 12/06¡Ë¡¡
Í½ÁÛ¡¡193.7Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡183.8Ëü·ï
ÊÆ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶ä·Ê¶·»Ø¿ô¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡2.3¡¡Á°²ó¡¡-1.7
¥Á¥§¥³Ãæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡3.5%¡¡Á°²ó¡¡3.5%
22:45¡¡
¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛ¡¢µ¼Ô²ñ¸«
19Æü
3:00¡¡
ÊÆ5Ç¯¥¤¥ó¥Õ¥ìÏ¢Æ°ºÄ¡ÊTIPS¡ËÆþ»¥¡Ê240²¯¥É¥ë¡Ë
4:00
¥á¥¥·¥³Ãæ¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡7.0%¡¡Á°²ó¡¡7.25%¡Ê¥ªー¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡¦¥ìー¥È)
19Æü6:00
ÂÐÊÆ¾Ú·ôÅê»ñ¡Ê10·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡1798.0²¯¥É¥ë
6:45
NZËÇ°×¼ý»Ù¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-15.42²¯NZ¥É¥ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£