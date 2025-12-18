¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡Ûµþ»ºÂçFBÂÀÅÄÎ¦ÅÍ¡¡Âç³ØÁª¼ê¸¢½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÇ³¤¨¤ë¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¹ñÎ©¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×20ÆüÅì³¤ÂçÀï
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°2°Ì¤Îµþ»ºÂç¤¬20Æü¤ËÂç³ØÁª¼ê¸¢½à¡¹·è¾¡¡¦Åì³¤ÂçÀï¡Ê¥ä¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤ËÎ×¤à¡£18Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢FB¤ËÂÀÅÄÎ¦ÅÍ¡Ê2Ç¯¡áµþÅÔÀ®¾Ï¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡40¡½36¤Ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËµÕÅ¾¤·¤¿Á°½µ¤Î3²óÀï¡¦·ÄÂçÀï¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ïº£Ç¯1ÈÖ¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥ß¥¹¤¬Â¿¤¯¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¥¥Ã¥¯¤È¥Ñ¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¥ê¥¶¡¼¥Ö¡£¹À¥²Â»Ê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¾¡¤Æ¤Ð¡¢4¶¯Æþ¤ê¤Ç¹ñÎ©¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºòÂç²ñ¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¹ñÎ©¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¼¡¤â¾¡¤Ã¤Æ¹ñÎ©¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡3²óÀï¤Î·ÄÂçÀï¤ÇA¥Á¡¼¥à½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢1¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¦³èÌö¤ò¸«¤»¤¿PRº´Ì¾ÌÚÉ÷²í¡Ê2Ç¯¡á´ØÂçËÌÍÛ¡Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£