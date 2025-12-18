映画「国宝」が、31日に歌舞伎座で大みそか特別上映会を開催することが18日、発表された。東宝公式サイト、映画公式SNSが伝えた。東宝の映画が松竹の劇場で上映されるのは異例。

興行収入が邦画実写No.1を達成したことを記念したもの。登壇者には吉沢亮、横浜流星、寺島しのぶ、見上愛、黒川想矢、田中泯、中村鴈治郎、李相日監督の豪華顔触れが予定されている。

また、午前10時から行われる上映会の様子は、全国の映画館で同時生中継されることも併せて発表された。

歌舞伎座での映画上映自体は珍しくないが、東宝の映画が松竹の劇場で上映されるのは極めて異例。昨年にはF1ラスベガスグランプリのパブリックビューイングが開催されたこともある。

「国宝」は俳優の吉沢亮が主演、横浜流星が共演で、11月には興行収入が173.7億円を突破し、「踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」（2003年公開、173.5億円）を超えて邦画実写で歴代1位になった。

上方歌舞伎の名家に引き取られたやくざの息子と、その家の御曹司がしのぎを削りながら芸道を究めていく波瀾（はらん）万丈の50年を描く一代記。吉沢、横浜を始め、黒川想矢、越山敬達、田中泯、渡辺謙の役者陣が吹き替えなしで挑んだ歌舞伎シーンにも話題沸騰。邦画実写としては22年ぶりの100億円を突破するなど、空前の社会現象となっている。