X JAPANのYOSHIKIさんが、「YOSHIKI CLASSICAL 2026」発表会見に登壇。約2年ぶりとなるクラシカル公演「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜ーTOKYO 3 Nights 世界への第一章ー」の開催を発表しました。

【写真を見る】【 YOSHIKI 】瓜二つの『AI YOSHIKI』の珍回答に呆れ顔「なにそれ…（笑）」 2年ぶりの東京公演を発表「普通の発表で申し訳ない」





今回の公演は、今年11月、日本人として初めてサウジアラビアの世界遺産「Hegra」での公演を成功を収めたYOSHIKIさんの凱旋公演。来年4月3日から5日までの3日間にわたり、東京ガーデンシアター（江東区有明)にて開催されます。









会見は、まずYOSHIKIさんの今年1年間の活動を映像と共に振り返ってからのサプライズ発表の予定でした。しかし、機材トラブルにより映像が流れないハプニングが発生。するとYOSHIKIさんは咄嗟に、“多分、コンサートの発表から始めた方がいいですよ”と、自ら今日のサプライズ内容をぽろり。突然のフライング発表に、集まったファン同士が「えっ？」「やるの？」とざわつく場面も。







場を仕切り直し、“『YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜ーTOKYO 3 Nights 世界への第一章ー』が東京ガーデンシアターで2026年4月3日、4日、5日と、久しぶりに日本でコンサートを行うことが決定しました”と自ら発表すると、会場からは大きな拍手。YOSHIKIさんは “そんな大した発表じゃないんですけど…普通の発表で申し訳ない（笑）普通の記者会見です” と謙遜する姿を見せ、会場は笑いに包まれました。



その後、機材トラブルが復旧すると、集まったファンに向け、現在開発途中だという『AI YOSHIKI（日本語バージョン）』との会話を生披露。

モニター上に、グランドピアノの前に座る『AI YOSHIKI』が登場すると、本物のYOSHIKIさんは、AIに向かって、“YOSHIKIの東京でのコンサートが発表になりましたがどうですか？意気込みは？”と問うと、「東京でのコンサートですか？僕はあまり振り返らないんですよね」と回答。“違う違う、これからコンサートをやるんですよ…”とYOSHIKIさんが焦りながらツッコミ。すると、『AI YOSHIKI』は続けて「コンサートをやるかどうかは別として…」と話をはぐらかし会場は大爆笑に。









その後も会話は続けられましたが、なかなか噛み合わない本物とAIとのやりとり。“来年の展望とかどうですか？”とYOSHIKIさんが未来について訪ねても、AIは「僕はあまり振り返らないんですよね…」と再度の珍回答。『AI YOSHIKI』に“ふふ、何それ…（笑）”と呆れながら苦笑いする『本物YOSHIKI』さんでした。

【担当：芸能情報ステーション】