■これまでのあらすじ

夫の心ない態度に限界寸前だった妻は、ひそかに買った宝くじが3億円当選していると知り、このお金だけは夫に渡すまいと決意する。ママ友とのお茶会を「我慢しろ」と言う夫に内緒で出かけていたことがバレてしまい、帰宅後にレシートの提示を求められる。しかしレシートを紛失していた妻は「探しに行け」と言われ、夜道を必死に探すことに。結局見つからず、同じ内容のレシートを持つママ友に助けを求めて受け取り、やるせなさを抱えながら帰宅する。節約にうるさいくせに自分には甘く、夫は息子と二人分の弁当を購入していたが、妻の分はない。その矛盾に胸がざわつくなか、息子が自分の弁当を半分差し出してくれるのだった。



■母の分の弁当がないことを気にかけていた息子

■息子の優しさに胸が温かくなる■息子には気にせずしっかり食べて欲しい！「お母さんの分は？」と息子が尋ねたとき、夫は「今日は夕飯いらないんだって」と答えたようです。しかし息子はその言葉を鵜呑みにせず、本当に大丈夫なのか気になって、自分のお弁当を半分残してくれていました。その優しさに胸が熱くなった妻は、思わず息子を抱きしめ、「お母さんのごはんはちゃんとあるから大丈夫だよ」と笑顔で伝えます。その直後、お風呂上がりの夫が「あ、帰ってたんだ」と、何事もなかったかのように声をかけてきます。息子にはにこやかに接しながら、妻には平然と厳しく当たる――その極端な態度の使い分けを前に、正直、どんな神経をしているのだろうと思ってしまいますね…。(ちなきち)