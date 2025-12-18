HKT48は18日、今月21日に開催を予定していたイベント「HKT48のバリおめ！2025年12月生誕記念 オンラインおしゃべり会」を延期すると発表した。

グループの公式メンバーシップサイトで「この度は2025年12月21日(日)に開催を予定しておりました、「HKT48のバリおめ！2025年12月生誕記念 オンラインおしゃべり会」につきまして、諸般の事情を踏まえ、開催を延期とさせていただくこととなりました」と発表。

参加予定者に向けて「直前のご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「なお、本イベントは延期となりますが、一度全てのご購入をキャンセル扱いとし返金対応を行った上で、延期日程が決まり次第、改めて再受付を予定しております」と呼びかけた。

14日にHKT48の40代の男性スタッフが、グループの劇場が入っている福岡市中央区地行浜2丁目の商業施設で男に刃物のようなもので切りつけられて負傷。20代の女性も襲われ、2人は救急搬送された。同日午後6時から予定されていたHKT48の「オンライン握手会」は中止となった。福岡県警は15日、殺人未遂容疑で無職の男を逮捕した。

これを受け、劇場公演の中止や、クリスマスイベントの出場辞退などの対応が続いている。