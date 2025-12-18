衆院法務委員会は１８日、家族の姓をテーマに閉会中審査を行った。

選択的夫婦別姓制度の導入を目指す立憲民主党など野党の委員からは、結婚で姓を変えた人の旧姓使用の法制化を政府が検討していることを巡って質問が相次いだ。

野党委員は主に、内閣府が策定を進める新たな男女共同参画基本計画の「基本的な考え方」案に法制化検討が明記された経緯を問いただした。

立民の鎌田さゆり氏は、「選択的夫婦別姓制度の導入を提言した１９９６年の法制審議会の答申をないがしろにすることになる」などと批判し、国民民主党の石井智恵氏も「大変問題だ」と苦言を呈した。

これに対し平口法相は、「制度の具体的なあり方としてさまざまな考え方があると認識しており、法制審の答申が必ずしも否定されるものではない」と述べて、理解を求めた。

津島淳・内閣府副大臣も、法制化検討の明記については、事前に基本計画を議論する有識者や木原官房長官らに説明していたと説明した。

平口氏は、旧姓使用の法制化の検討そのものは、高市首相の指示や、自民党と日本維新の会による連立合意書の内容を踏まえた判断であることも強調した。

一方、選択的夫婦別姓制度に反対する参政党の吉川里奈氏は、現行の戸籍制度の維持を主張し、「戸籍法には手を加えることなく旧姓の通称使用を位置づける方針を検討すべきだ」と訴えた。