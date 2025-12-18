¡ÚËü°ú¤Èï³²¡Û ·Ù»¡¤¬70Âå½÷À¤òÇ¤°ÕÆ±¹Ô¡¡¤Û¤«¤ÎÃËÀ¤âÆÃÄê¡¡º£¸åÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤· ¡Ô¿·³ã¡Õ
¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ìµ¿ÍÈÎÇä¤Î¥¹¥¤ー¥ÄÅ¹¤Ç¤ÎËü°ú¤Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ëü°ú¤¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤ò17Æü¡¢·Ù»¡¤¬Ç¤°ÕÆ±¹Ô¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤ÏËü°ú¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æº£¸åÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï17Æü¸á¸å4»þÈ¾²á¤®¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤ÎÆâÌî±Ø¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£·Ù»¡´±¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¯¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¡Ä¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¸òÈÖ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9²ó¤Ï¤³¤ÎÅ¹¤ÇËü°ú¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²³Û¤Ï·×Ìó9000±ß¡£Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ï12·î12Æü¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¡¢·Ù»¡¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ17Æü¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë»÷¤¿½÷À¤ò·Ù»¡¤¬ÆâÌî±ØÁ°¤ÇÈ¯¸«¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤ÏËü°ú¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÛºÑ¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÇËü°ú¤¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤Ïº£¸åÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ì°Â¿´¤Û¤«¤ÎÅ¹ÊÞ¤äÃÏ°è¤Ç·ÚÈÈºá¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤ë¤è¤¦¤ÊÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£