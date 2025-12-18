TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ìµ¿ÍÈÎÇä¤Î¥¹¥¤ー¥ÄÅ¹¤Ç¤ÎËü°ú¤­Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ëü°ú¤­¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤ò17Æü¡¢·Ù»¡¤¬Ç¤°ÕÆ±¹Ô¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏËü°ú¤­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æº£¸åÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

¤³¤Á¤é¤Ï17Æü¸á¸å4»þÈ¾²á¤®¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤ÎÆâÌî±Ø¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£·Ù»¡´±¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¯¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À­¡Ä¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¸òÈÖ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î½÷À­¡Ä12·î11Æü¡¢ÆâÌî±Ø¶á¤¯¤ÎÌµ¿ÍÈÎÇäÅ¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥±ー¥¹¤«¤é¤¿¤¤¾Æ¤­¤ò4¤Ä¼è¤ê½Ð¤¹¤ÈÊÌ¤Î¥±ー¥¹¤Î¤â¤È¤Ø¹Ô¤­¤¿¤¤¾Æ¤­¤ò¼«Ê¬¤Î¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ²ñ·×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Å¹¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¤Ï¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À­¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9²ó¤Ï¤³¤ÎÅ¹¤ÇËü°ú¤­¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²³Û¤Ï·×Ìó9000±ß¡£Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ï12·î12Æü¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¡¢·Ù»¡¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤·¤Æ17Æü¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë»÷¤¿½÷À­¤ò·Ù»¡¤¬ÆâÌî±ØÁ°¤ÇÈ¯¸«¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À­¤ÏËü°ú¤­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÛºÑ¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÇËü°ú¤­¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆÃÄê¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤Ïº£¸åÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ì°Â¿´¤Û¤«¤ÎÅ¹ÊÞ¤äÃÏ°è¤Ç·ÚÈÈºá¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤ë¤è¤¦¤ÊÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£