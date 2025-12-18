Áá°ðÅÄÂç¡¦´ä²°Íê¤Îââ»ý¡Ä¹ß³Ê¤Î¡ÖÀäË¾¡×¤«¤é57Ç¯¤Ö¤ê¥êー¥°À©ÇÆ¡¢¥¤¥ó¥«¥ì½àV¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö
¡¡½àÍ¥¾¡¥Áー¥à¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë´ºÆ®¾Þ¤ÎÈ¯É½¤Ç¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬¶Á¤¯¤È¡¢´ä²°Íê(4Ç¯)¤ÏÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«´ºÆ®¾Þ¤Ã¤Æ¡©¡×
¡¡É½¾´¼°¸å¤Î¼èºà¥¨¥ê¥¢¤ÇÈ¯¤·¤¿´ä²°¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤Ç¤âÈéÆù¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À½ã¿è¤Êµ¿Ìä¤ò¤³¤Á¤é¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡Öº£Æü¤ÎÆâÍÆ¤ä¤Ã¤¿¤éÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥êー¥°Àï¤È¤«º£¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤ì¤Ð¥Áー¥à¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¢¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
4試合で63得点を挙げた岩屋
¡¡12·î14Æü¤Î¡ÖÂè77²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×·è¾¡Àï¤Ï¡¢¾¡¤Æ¤Ð57Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤À¤Ã¤¿¡£½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿Çò鷗Âç³Ø¤È¤ÎÇ®Àï¤Ï¡¢83－101¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£»î¹ç½ªÎ»¤ò¹ð¤²¤ë¥Ö¥¶ー¤ÏÇÔËÌ¤ò¹ð¤²¤ë²»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î´ä²°¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç5ÆÀÅÀ¤ÈÄÀÌÛ¤·¤¿¡£½éÀï¤«¤é½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î3»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢18ÅÀ¡¢22ÅÀ¡¢18ÅÀ¤ÈÆÀÅÀ¸»¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤··è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇò鷗¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥Üー¥ë¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿¤Ê¤é²ù¤·¤¯¤ÆÎÞ¤â½Ð¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢µõÌµ´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÞ¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ÀäË¾¤È´¿´î¤¬¸òºø¤·¤¿4Ç¯´Ö
¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿Âç³Ø¥Ð¥¹¥±À¸³è¤Ï¡¢»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍìÆî¹â¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤«¤éÁá°ðÅÄÂç¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿´ä²°¤Ï¡¢1Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¼çÎÏ¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁá°ðÅÄ¤¬¤º¤Ã¤È1Éô¤Î²¼°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÆþ³Ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2Éô¤ËÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£2Ç¯ÌÜ¤Î¥êー¥°Àï¤Ç¤Ï2Éô¤Ø¤Î¹ß³Ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤«¤é¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿´ä²°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2Éô¤Ç¤ÏB¥êー¥°´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¡ÖÀäË¾´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤òÀ©¤·¤Æ1Ç¯¤Ç1ÉôÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢½©¤Î¥êー¥°Àï¤Ç¤Ï57Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç¤â¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¤ß¤ÇÀï¤¦Áá°ðÅÄÂç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥¦¥È¤Î¿Ø·Á¤«¤éí´í°¤Ê¤¯3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÊü¤ÄÄ¶¹¶·â·¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥êー¥°¤òÀÊ´¬¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â¾ï¤ËÂ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÅ°Äì¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥º¤ÇÎô¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥ëー¥ー¡¦¾¾ËÜ¿Á¡Ê191¥»¥ó¥Á¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤È´ä²°¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥êー¥°ÀïÁ°¤Î8·î¤Ë¤Ï¡¢´ä²°¤ÈÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎËÙÍÛµ©¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬3x3U23ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
超攻撃型のスタイルでリーグを席巻した早稲田大
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î´ä²°¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤«¤éÃç´Ö¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ËÜ¿¦¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ç¤Ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ìー¡£Î®¤ì¤¬°¤¤¾ìÌÌ¤Ç¥Áー¥à¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢ÆÀÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤â¡ÖºÇ¾åµéÀ¸¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¼«Ê¬¤¬Äù¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¥³ー¥È¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö°µÅÝÅª¤ËÉé¤±¤¬Â¿¤¤4Ç¯´Ö¡×¡£ÅÁÅý¤Î¤¨¤ó¤¸¿§¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ»î¹Ôºø¸í¤·¤¿Æü¡¹¤ò¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¤½¤¦Áí³ç¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¶ì¤·¤ó¤ÀÀè¤Ë¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤â³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö4Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ³Ø¤·¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È»î¹ç¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÂ÷¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤ÈÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï4Ç¯´Ö¤Ç¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2Éô¹ß³Ê¤ÎÀäË¾¤«¤é¡¢57Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥êー¥°À©ÇÆ¡£²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¥¤¥ó¥«¥ì½àÍ¥¾¡¤â¡¢Áá°ðÅÄÂç¤ÎÃæ¿´¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ18¤¬¤¤¤¿¡£Âç³ØÆüËÜ°ì¤ÎÌ´¤Ï¸åÇÚ¤¿¤Á¤ØÂ÷¤·¡¢´ä²°Íê¤Ï¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤À¤¹¡£
文・写真●小坂剛年