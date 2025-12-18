TenTwentyが、2nd EP『Abyss Red』を2026年2月11日にリリースする。

今作には、10月15日に配信リリースされたデジタルシングル「ハレ」や、今年のTenTwentyの日である10月20日に開催されたワンマンライブで初披露した「マツリカは夜に咲く」を含む全5曲が収録予定だ。

初回生産限定盤には、10月20日に開催された『TenTwenty ONE MAN LIVE ～ハレ～ at Zepp DiverCity (TOKYO) 2025.10.20』のライブ映像が収録。さらに、早期予約特典およびショップ別特典も決定。早期予約特典はセルフライナーノーツとなっている。

あわせて、新アーティスト写真も公開。今までの爽やかなTenTwentyとは一変した大人の色気が漂う仕上がりとなっている。

また、2026年2月から3月にかけて今作を携えて全国6カ所を巡るワンマンライブツアーを開催。ツアータイトルが『TenTwenty ONE MAN LIVE TOUR 2026 「Abyss Red」』に決定した。チケットは、12月21日10時より一般発売が開始となる。

（文＝リアルサウンド編集部）