¡ÚÂ®Êó¡Û·Ù»¡¼ÖÎ¾¡Ê2¿Í¾è¼Ö¡Ë¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¡Ê3¿Í¾è¼Ö¡Ë¤È½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ ¡¡ÁÐÊý¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤ÏÉÔÌÀ¡Ú¹áÀî¡Û
¤¤ç¤¦(18Æü)¸á¸å6»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¹â¾¾»ÔÄá»ÔÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¹áÀî¸©·Ù¤Î·Ù»¡¼ÖÎ¾¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â¾¾Æî·Ù»¡½ð¤Î20Âå¤Î·Ù»¡´±2¿Í¤¬¾è¤ëÁÜººÍÑ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢¹â¾¾»ÔÄá»ÔÄ®¤Î»ÔÆ»¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¡¢¹â¾¾»Ô¤Î30Âå¤Î½÷À2¿Í¤È50Âå¤Î½÷À1¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤ÏÄ´ººÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡´±¤Î2¿Í¤â¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£