Hi-STANDARD¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØScreaming Newborn Baby¡Ù¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²Ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
¡¡Hi-STANDARD¤¬¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØScreaming Newborn Baby¡Ù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²Ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛHi-STANDARD¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØScreaming Newborn Baby¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë¡Ë¡Ë
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤òApple Music¤Þ¤¿¤ÏSpotify¤Ç¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï12·î24Æü12»þ¤Þ¤Ç¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ø¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï11·î26Æü¤ËCD¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢12·î17Æü¤è¤êÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë