気象庁はきょう18日（木）、全国の向こう1か月の天候の見通しを発表しました。北～西日本で期間の前半は平年と比べて気温がかなり高くなる見込みです。

降水量は太平洋側の地域を中心に低気圧の影響を受けやすい時期があるため、北～東日本太平洋側では多い予想になっています。そのため、太平洋側の地域を中心に日照時間が少なくなる傾向です。

また、向こう1か月の降雪量は、北～東日本日本海側では平年並みか少ないでしょう。【画像①】は向こう1か月 全国の「平均気温」予報です

【画像②】向こう1か月 全国の「降水量」予報

【画像③】向こう1か月 全国「日照時間」予報

【画像④】向こう1か月 全国「降雪量」予報

12月20日～1月16日まで 週ごとの「平均気温」予報をみる

週ごとで見ていくと、１週目は全国的にこの時期としてはかなり気温が高くなりそうです。【画像⑤～⑦】



全国的に寒気の影響を受けにくく、暖かい空気が流れ込む傾向です。



天気は北～西日本太平洋側を中心に低気圧の影響を受けやすく、沖縄・奄美も低気圧や前線の影響を受けやすいため、平年に比べて晴れの日が少なくなり、くもりや雨の日が多くなるでしょう。

12月27日～1月2日まで 全国の平均気温

2週目も北～西日本では気温がかなり高くなる見通しです【画像⑥】。



寒気の影響を受けにくい状況が続きそうです。天気は日本付近で冬型の気圧配置が長続きせず、北～東日本日本海側で平年に比べてくもりや雪または雨の日が少なくなるでしょう。



北～東日本太平洋側では低気圧の影響を受けやすく晴れの日が少ない予想です。

1月3日～1月16日まで 全国の「平均気温」予報

３～4週目の気温は全国的にほぼ平年並みの予想になっていますが、予測のばらつきが大きく、予報が変わる可能性があります。



天気では西日本や沖縄・奄美を中心に冬型の気圧配置が強まる可能性があるため、最新の情報に注意してください。