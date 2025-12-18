BE:FIRST¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¡ØROCKIN¡ìON¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー¸ø³«¡ªÃ¯¤¬¼ê¤ò¹â¤¯µó¤²¤é¤ì¤ë¤«¶¥¤¦¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥·ー¥ó¤â
RYUHEI¤¬¤Û¤«¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤Ã¤¿»Ñ¤Ê¤É»£±ÆÌÏÍÍ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØROCKIN¡ÇON¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー¡õÊÌºýBE:FIRST①～②
²»³Ú»ï¡ØROCKIN¡ÇON JAPAN¡Ê¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡Ù¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢BE:FIRST¤Î»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£BE:FIRST¤Ï11·î29ÆüÈ¯Çä¤Î2026Ç¯1·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BE:FIRST¤ÏÊÌºýÉÕÏ¿¤Î¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È°ìºý¥À¥ó¥¹¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーBOOK¡ª¡×´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ°²è¤Ç¤ÏÁ´°÷¤Ç¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¸ß¤¤¤Ë¿ÈÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¡¢RYUHEI¤¬¤Û¤«¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤Ã¤¿»Ñ¤È»£±ÆÌÏÍÍ¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤ò»£±Æ¤·¤¿¥â¥Î¥¯¥í¥«¥Ã¥È¤â¥Á¥é¥ê¡£
ºÇ¸å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿Íº¹¤·»Ø¤òÅ·¤Ë·Ç¤²¡¢Ã¯¤¬°ìÈÖ¹â¤¯¾å¤ò»Ø¤»¤ë¤«¶¥¤¦¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥·ー¥ó¤â¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÎ¢Â¦¸«¤ì¤ë¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖSHUNTO¤Û¤«¥á¥ó¥Ðー¤Î¼ê²¼¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£