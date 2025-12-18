Ãæ¹ñ¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¤ÎÅê¹Æ¤Ë´¶Æ°¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î17Æü¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹á¹Á01¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿ºÝ¤ËÃæ¹ñ¿Í¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆüËÜ¿Í½÷À¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢14Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤¢¤ëÂÎ¸³ÃÌ¤¬¡¢¤ï¤º¤«¿ôÆü¤Ç166Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë±ÜÍ÷¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüÃæÎ¾¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¿¼¤¤´¶Æ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£Åê¹Æ¼ç¤ÏÂçºå¤«¤éÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤ØÎ¹¹Ô¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¤Ç¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¿´¿È¤È¤â¤ËµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÁ±°Õ¤È¸¥¿ÈÅª¤Ê»Ñ¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÂ±¡¤Î¿ÇÎÅÂå¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¸ÂÅÙ³ÛÉÔÂ¤Ç»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë½÷À¤¬º¤ÏÇ¤¹¤ëÃæ¡¢¸½¾ì¤Ç»ö¸ÎÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬ËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤ò²ð¤·¤Æ¡Ö¶âÁ¬Åª¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤¬Î©¤ÆÂØ¤¨¤ë¡×¤È¿½¤·½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ËÍè¤¿°Ê¾å¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ÊÍ§Ã£¤À¡£ºÒÆñ¤À¤Ã¤¿¤¬¤³¤ì¤â°ì¤Ä¤Î±ï¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹ð¤²¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¤éÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢ÊÌ¤ìºÝ¤Ë¤ÏÌµ»ö¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤¹¤ë¤è¤¦Èà½÷¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤ËÀÜ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°å»Õ¤¿¤Á¤ÏËÝÌõµ¡¤ò¶î»È¤·¤Æ°ì¸À¤º¤Ä¾É¾õ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿¿·õ¤Ë¿Ç»¡¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¶öÁ³ËÝÌõµ¡¤Ç½¦¤Ã¤¿°å»ÕÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ï¡Ö¹ñºÝÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç³°¹ñ¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦È¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤¬Âç»È´Û¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤êÅ¬ÀÚ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢µ¢¹ñ»þ¤Ë¤Ï¶õ¹Á¿¦°÷¤¬¼Ö°Ø»Ò¤ÇÅë¾è¸ý¤Þ¤ÇÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢µ¡Æâ¤Ç¤âµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬ÉÑÈË¤ËÂÎÄ´¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿¦Ì³¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
ÃÎ¿Í¤«¤é°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¤Ï¡¢¤½¤Î´¶Æ°¤Ö¤ê¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ïº£¡¢À¤³¦°ì¡¢Í¥¤·¤µ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æºø³Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ï¡¢½÷À¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¹¡¼¡¦¥ë¥¤¥Á¡¼¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂçºå¤Ç¤¿¤³¾Æ¤Å¹¤ò³«¤¯¤Û¤É°ÊÁ°¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢½÷À¤¬º£²ó¤Î»ö¸Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤Î¸«¤¨Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£³¹¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¤·²¹¤«¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äÃÇÊÒÅª¤Ê¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢Ä¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ò¸í²ò¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï·ù°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿¿¤ÎÀÜ¿¨¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¿¿¤Ëº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ØÂÐÎ©¤¹¤ëÂ¦¡Ù¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿ÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤â²÷¤¯¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÊÐ¸«¤ä¾ðÊó¤ÎÂùÎ®¤òÇÓ¤·¡¢¼«¤é¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÂ¾¼Ô¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÌä¤¤³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë