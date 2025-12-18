『エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE』に出場する男子のチーム分けが決まった。

今季のSVリーグオールスターゲームは、2026年1月31日（土）・2月1日（日）にGLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で開催される。出場する男女各28名についてはすでに発表されており、キャプテンは得票数1位の水町泰杜（ウルフドッグス名古屋）、2位の宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）が務める。

両チームのキャプテンの2人は、チーム分けドラフト会議に参加。ドラフト指名方式でチーム分けを行い、指名選手が被ったら抽選（7人目まで）。8人目以降はくじ引きでチームが決まった。

ドラフト会議では、両者とも1人目でセッターを指名。水町はアントワーヌ・ブリザール（大阪ブルテオン）、宮浦はチームメイトの深津英臣（ウルフドッグス名古屋）を選んだ。続く2人目では、水町がリベロの小川智大（サントリーサンバーズ大阪）、宮浦は昨季のオールスターのMVPにも選ばれた元チームメイトのトリー・デファルコ（ジェイテクトSTINGS愛知）を選出し、両者の色が出る展開となった。

続く3人目では二人の指名がバルトシュ・クレク（東京グレートベアーズ）で被ることに。抽選で水町があたりを引き当て、水町、小川、クレクと2023-24シーズンのWD名古屋のメンバーが揃った。一方外した宮浦は同じオポジットの西田有志（大阪ブルテオン）を選出し、日本代表の二人が同じチームでプレーすることとなった。

4人目以降の指名では、一部重複もありながら、水町が髙橋藍（サントリーサンバーズ大阪）、傳田亮太（ウルフドッグス名古屋）、マシュー・アンダーソン（日本製鉄堺ブレイザーズ）、髙橋健太郎（ジェイテクトSTINGS愛知）を指名。宮浦が西本圭吾（広島サンダーズ）、テイラー・エイブリル（東レアローズ静岡）、甲斐優斗（大阪ブルテオン）、森愛樹（日本製鉄堺ブレイザーズ）を指名。それぞれのチームを作り上げた。

8人目以降はくじ引きでチームが決定し、全28選手が2チームに振り分けられることに。今季のSVオールスターも豪華選手たちの競演が見られそうだ。

男子のチーム分けは以下の通り。

■TEAM TAITO

・OP

バルトシュ・クレク（東京グレートベアーズ）

張育陞（ヴォレアス北海道）

・OH

水町泰杜（ウルフドッグス名古屋）

髙橋藍（サントリーサンバーズ大阪）

マシュー・アンダーソン（日本製鉄堺ブレイザーズ）

藤中謙也（ジェイテクトSTINGS愛知）

・MB

髙橋健太郎（ジェイテクトSTINGS愛知）

傳田亮太（ウルフドッグス名古屋）

山内晶大（大阪ブルテオン）

三好佳介（ヴォレアス北海道）

・L

小川智大（サントリーサンバーズ大阪）

武田大周（東レアローズ静岡）

・HC

ヴァレリオ・バルドヴィン（ウルフドッグス名古屋）

■TEAM KENTO

・OP

宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）

西田有志（大阪ブルテオン）

・OH

トリー・デファルコ（ジェイテクトSTINGS愛知）

甲斐優斗（大阪ブルテオン）

工藤有史（VC長野トライデンツ）

柳田将洋（東京グレートベアーズ）

・MB

西本圭吾（広島サンダーズ）

テイラー・エイブリル（東レアローズ静岡）

松本慶彦（VC長野トライデンツ）

小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）

・L

森愛樹（日本製鉄堺ブレイザーズ）

市川健太（ウルフドッグス名古屋）

・HC

オリビエ・キャット（サントリーサンバーズ大阪）