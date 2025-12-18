木村沙織、“顔出し”ショット添え長男の七五三を報告 成長感じる姿に反響「もう3歳なのか」「やっぱお子さん身長高い」「可愛いチビーズ」
元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。長男・煌太郎くん（こうたろう／2）が七五三を迎えたことを報告し、記念撮影の様子を公開した。
【写真】「やっぱお子さん身長高い」木村沙織が披露した七五三迎えた長男の記念フォト
木村は「七五三撮るか迷ってたけど @aya_dream04 ちゃんの撮る写真が可愛くて 記念に撮ってもらいました」とつづり、和装姿の煌太郎くんがスタジオで撮影に臨む様子や、自然な表情を捉えたカットを複数枚投稿。色鮮やかなセットの中でのびのびとした姿や、ウインクを決めた1枚など、成長の一瞬を切り取った内容となっている。
撮影については「寝癖も、二重顎も、袖から出ちゃってるヒートテックも 今しかない感じが最高だよー」と振り返り、「最近謎に練習してたウィンクも（最後の写真二枚） バッチリ決めてたw」「アットホームな雰囲気で みんなでわちゃわちゃしながら撮ってもらえて楽しかった〜」と、和やかな撮影現場の様子を明かした。
コメント欄には、「やっぱお子さん身長高い」「可愛いチビーズ」「今を楽しんでください！」「か！かわいいっ！」「もう3歳なのか 早いなぁ」「お父さん似です」「ウィンクも出来るようになってる上手」「こうちゃんが七五三本当に早いですね」「穏やかで優しそうに見えます」「可愛い写真ばっかり」といった声が寄せられており、成長を喜ぶ温かな反響が広がっている。
木村は2016年12月に元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏と結婚。23年2月に煌太郎くんが誕生している。
【写真】「やっぱお子さん身長高い」木村沙織が披露した七五三迎えた長男の記念フォト
木村は「七五三撮るか迷ってたけど @aya_dream04 ちゃんの撮る写真が可愛くて 記念に撮ってもらいました」とつづり、和装姿の煌太郎くんがスタジオで撮影に臨む様子や、自然な表情を捉えたカットを複数枚投稿。色鮮やかなセットの中でのびのびとした姿や、ウインクを決めた1枚など、成長の一瞬を切り取った内容となっている。
コメント欄には、「やっぱお子さん身長高い」「可愛いチビーズ」「今を楽しんでください！」「か！かわいいっ！」「もう3歳なのか 早いなぁ」「お父さん似です」「ウィンクも出来るようになってる上手」「こうちゃんが七五三本当に早いですね」「穏やかで優しそうに見えます」「可愛い写真ばっかり」といった声が寄せられており、成長を喜ぶ温かな反響が広がっている。
木村は2016年12月に元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏と結婚。23年2月に煌太郎くんが誕生している。