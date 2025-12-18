SVオールスター女子のチーム分けが決定！ 山田＆佐藤キャプテンが最初に指名したのはヌットサラ
『エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE』に出場する女子のチーム分けが決まった。
今季のSVリーグオールスターゲームは、2026年1月31日（土）・2月1日（日）にGLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で開催される。出場する男女各28名についてはすでに発表されており、キャプテンは得票数1位の山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）と2位の佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）が務める。
両チームのキャプテンの2人は、チーム分けドラフト会議に参加。ドラフト指名方式でチーム分けを行い、が被ったら抽選（7人目まで）。8人目以降はくじ引きでチームが決まった。
ドラフト会議では、一巡目からいきなりヌットサラ・トムコム（クインシーズ刈谷）の指名が重複。佐藤があたりを引き当て、外した山田は代わりにリベロの岩澤実育（埼玉上尾メディックス）を選んだ。
二巡目で山田が林琴奈（大阪マーヴェラス）、佐藤が野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）を指名した後、三巡目で再び荒木彩花（SAGA久光スプリングス）の指名が重複。再び佐藤が引き当て、山田は同じミドルブロッカーのブリオンヌ・バトラー（Astemoリヴァーレ茨城）をチームに選んだ。
四巡目以降は一度も指名が被ることなく、山田が和田由紀子（NECレッドロケッツ川崎）、リセ・ファンヘッケ（大阪マーヴェラス）、平山詩嫣（SAGA久光スプリングス）、中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）を指名。佐藤がロザマリア・モンチベレル（デンソーエアリービーズ）、山口真季（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）、川添美優（PFUブルーキャッツ石川かほく）、西崎愛菜（大阪マーヴェラス）をチームに引き入れた。
8人目以降はくじ引きでチームが決定し、全28選手が2チームに振り分けられることに。強力な2チームができあがっており、オールスターでの対戦が楽しみだ。
女子のチーム分けは以下の通り。
■TEAM NICHIKA
・OP
リセ・ファンヘッケ（大阪マーヴェラス）
宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路）
・S
中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）
花岡千聡（東レアローズ滋賀）
・OH
和田由紀子（NECレッドロケッツ川崎）
林琴奈（大阪マーヴェラス）
ジャン・ティ・タン・トゥイー（群馬グリーンウイングス）
北窓絢音（SAGA久光スプリングス）
・MB
山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）
ブリオンヌ・バトラー（Astemoリヴァーレ茨城）
平山詩嫣（SAGA久光スプリングス）
大元朱菜（アランマーレ山形）
・L
岩澤実育（埼玉上尾メディックス）
西村弥菜美（SAGA久光スプリングス）
・HC
中田久美（SAGA久光スプリングス）
■TEAM YOSHINO
・OP
ロザマリア・モンチベレル（デンソーエアリービーズ）
小松原凜香（岡山シーガルズ）
・S
ヌットサラ・トムコム（クインシーズ刈谷）
山下遥香（群馬グリーンウイングス）
・OH
佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）
野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）
川添美優（PFUブルーキャッツ石川かほく）
結束美南（東レアローズ滋賀）
・MB
荒木彩花（SAGA久光スプリングス）
麻野七奈未（デンソーエアリービーズ）
蓑輪幸（デンソーエアリービーズ）
山口真季（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）
・L
西崎愛菜（大阪マーヴェラス）
福留慧美（ヴィクトリーナ姫路）
・HC
中谷宏大（NECレッドロケッツ川崎）