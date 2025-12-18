『エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE』に出場する女子のチーム分けが決まった。

今季のSVリーグオールスターゲームは、2026年1月31日（土）・2月1日（日）にGLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で開催される。出場する男女各28名についてはすでに発表されており、キャプテンは得票数1位の山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）と2位の佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）が務める。

両チームのキャプテンの2人は、チーム分けドラフト会議に参加。ドラフト指名方式でチーム分けを行い、が被ったら抽選（7人目まで）。8人目以降はくじ引きでチームが決まった。

ドラフト会議では、一巡目からいきなりヌットサラ・トムコム（クインシーズ刈谷）の指名が重複。佐藤があたりを引き当て、外した山田は代わりにリベロの岩澤実育（埼玉上尾メディックス）を選んだ。

二巡目で山田が林琴奈（大阪マーヴェラス）、佐藤が野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）を指名した後、三巡目で再び荒木彩花（SAGA久光スプリングス）の指名が重複。再び佐藤が引き当て、山田は同じミドルブロッカーのブリオンヌ・バトラー（Astemoリヴァーレ茨城）をチームに選んだ。

四巡目以降は一度も指名が被ることなく、山田が和田由紀子（NECレッドロケッツ川崎）、リセ・ファンヘッケ（大阪マーヴェラス）、平山詩嫣（SAGA久光スプリングス）、中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）を指名。佐藤がロザマリア・モンチベレル（デンソーエアリービーズ）、山口真季（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）、川添美優（PFUブルーキャッツ石川かほく）、西崎愛菜（大阪マーヴェラス）をチームに引き入れた。

8人目以降はくじ引きでチームが決定し、全28選手が2チームに振り分けられることに。強力な2チームができあがっており、オールスターでの対戦が楽しみだ。

女子のチーム分けは以下の通り。

■TEAM NICHIKA

・OP

リセ・ファンヘッケ（大阪マーヴェラス）

宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路）

・S

中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）

花岡千聡（東レアローズ滋賀）

・OH

和田由紀子（NECレッドロケッツ川崎）

林琴奈（大阪マーヴェラス）

ジャン・ティ・タン・トゥイー（群馬グリーンウイングス）

北窓絢音（SAGA久光スプリングス）

・MB

山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）

ブリオンヌ・バトラー（Astemoリヴァーレ茨城）

平山詩嫣（SAGA久光スプリングス）

大元朱菜（アランマーレ山形）

・L

岩澤実育（埼玉上尾メディックス）

西村弥菜美（SAGA久光スプリングス）

・HC

中田久美（SAGA久光スプリングス）

■TEAM YOSHINO

・OP

ロザマリア・モンチベレル（デンソーエアリービーズ）

小松原凜香（岡山シーガルズ）

・S

ヌットサラ・トムコム（クインシーズ刈谷）

山下遥香（群馬グリーンウイングス）

・OH

佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）

野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）

川添美優（PFUブルーキャッツ石川かほく）

結束美南（東レアローズ滋賀）

・MB

荒木彩花（SAGA久光スプリングス）

麻野七奈未（デンソーエアリービーズ）

蓑輪幸（デンソーエアリービーズ）

山口真季（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）

・L

西崎愛菜（大阪マーヴェラス）

福留慧美（ヴィクトリーナ姫路）

・HC

中谷宏大（NECレッドロケッツ川崎）