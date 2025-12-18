元NGT48のタレント・荻野由佳（26）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。9月に第1子を出産したが、緊急帝王切開だったと明かした。

荻野はこの日の様子を「泣き止まなくて抱っこしたら、私の腕の中で今もぐっすり眠っている我が子 なんて可愛い…ずっと見ていられる…」とつづった。

さらに「私は緊急帝王切開での出産でした 正直とても怖くて大変だったけど、その出産を乗り越えて、息子は毎日一生懸命、すくすく成長していて、なんだか毎日、涙が出そうになります。笑」とつづったもの。

また「新生児期はもちろんはたくさん泣いて、なかなか寝てくれず、一日中ひたすら抱っこの日々。深夜の頻回授乳で、とにかく睡眠不足 毎日バタバタで私もボーッとしていると、気づいたら涙が出ていたり。初めての育児に戸惑って、何が正解なのかわからなかったけど、数ヶ月経った今では少しずつ慣れてきて、私も（子供の顔の絵）も、一緒にたくさん成長できている気がします。陣痛カウンター、懐かしい…！3分間隔のときは本当に大変だったけど、出産に向けて体力もつけないと！と思って、もがきながら一生懸命ご飯食べてたなぁ」と、出産前からの状況を振り返った。

また、。陣痛カウンターと、サムアップした写真も投稿。「まさか緊急帝王切開になるとは思ってもいなかった時、まもなく、頑張ります！と送った写真」とつづった。

荻野は誕生日の今年2月16日に一般男性との結婚を発表。4月に第1子妊娠を公表、9月に出産を報告した。