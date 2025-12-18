¥¨¥â¤¯»£¤í¤¦¡£¼ê¤Î¤Ò¤éÈ¾Ê¬¥µ¥¤¥º¤Î¥ì¥È¥í¥È¥¤¥«¥á¥é
»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¥È¥¤¥«¥á¥é¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥¥Ã¥º¸þ¤±¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬¤Ä¤¤¤¿¥È¥¤¥«¥á¥é¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤Á¤í¤óÂç¿Í¤â³Ú¤·¤¤¥È¥¤¥«¥á¥é¡£Amazon¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥»¡¼¥ë¤Ç¡¢¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¥È¥¤¥«¥á¥é¤¬9¡ó¥ª¥Õ¤Î7680±ß¡£
RetroCUBE¥È¥¤¥«¥á¥é¤Ï²è¼Á20MP¡£¼ê¤Î¤Ò¤éÈ¾Ê¬¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢½Å¤µ¤Ï¤¿¤Ã¤¿47¥°¥é¥à¡£¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥àÅª¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆâÂ¦¥«¥á¥é¤â¤¢¤Ã¤Æ¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤â»£¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Í¡ª
½¼ÅÅ¤ÏUSB-C¡£²èÁüÊÝÂ¸¤ÏmicroSD¥«¡¼¥É¤Ç¡¢8GB¤Î¥á¥â¥ê¥«¡¼¥É¤¬Æ±º¡£¥ì¥¶¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥â¤¯»£¤ì¤Á¤ã¤¦¥«¥é¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ä¥×¥ê¥¯¥éÉ÷¥Õ¥ì¡¼¥à¥â¡¼¥É¤¢¤ê¡£
¥È¥¤¥«¥á¥é¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤¨¤Æ¥«¥á¥é¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¤Í¡£
Source:Amazon
Gloture RetroCUBE ¥ì¥È¥í¥¹¥¿¥¤¥ë¥ß¥Ë¥Ç¥¸¥«¥á 2000Ëü²èÁÇ Lo-Fi²è¼Á ¥¨¥â¤¤¼Ì¿¿ ¥ì¥È¥í ¥È¥¤¥«¥á¥é ¥¥Ã¥º »Ò¶¡ÍÑ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é ¥ß¥Ë ¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥«¥ï¥¤¥¤ IPS¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó ÆüËÜ¸ìÀâÌÀ½ñÉÕ¤ Á°¸å»£±Æ USB-C½¼ÅÅ microSD¥«¡¼¥ÉÉÕ¤ (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
7,680±ß
Amazon¤Ç¸«¤ëPR