27日に井上尚弥VSアラン・ピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑むWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）が勝利に自信を見せた。海外メディアが伝えている。

27日、サウジアラビアの首都リヤドで開催される大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントで激突する2人。スポーツチャンネル「DAZNボクシング」公式Xは、ピカソに「イエス」か「ノー」で答える質問を矢継ぎ早に投げた。

27日の試合で、下馬評不利なピカソ。軽視されているか聞かれると「イエス」と答えた。「彼のキャリア史上最も厳しい戦いをさせる？」「イノウエを打ち負かす？」の質問にも躊躇せずに「イエス」と回答。しかし、イノウエをKOできるか聞かれると「ノー」とした。

“カネロ”ことサウル・アルバレスら優秀なボクサーを次々と輩出するメキシコだが、自身が同国で現在最高のボクサーかと聞かれると「イエス」と自信をみなぎらせた。さらに、井上を倒した後、前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）にも勝てるか聞かれると「イエス」と答えた。

井上―ピカソ戦は当初、今年5月に米ラスベガスで開催されることが有力視されていた。しかし、ピカソ陣営が対戦を辞退。ラモン・カルデナス（米国）との防衛戦に変更となった経緯がある。ピカソはWBCの指名挑戦者の権利を持って、無敗のまま井上と激突する。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。興行はNTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信される。



