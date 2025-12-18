よく玄関から飛び出して、コンクリート製の踊り場で体をスリスリさせているという猫さん。そんな猫さんに、飼い主さんが「コンクリート」をプレゼントしてあげると…。

SNSで話題となっている投稿は、記事執筆時点で45万再生を突破し、「だから猫って駐車場にいるんか…」「この使われ方はコンクリもびっくりしてると思う笑」「明日コンクリート買ってくる！！」といったコメントが寄せられました。

【動画：コンクリートが好きなのかなと思って…猫のために『コンクリート』を買った結果→想像以上の反応】

うみちゃんに「コンクリート」をプレゼントすると…

TikTokアカウント「そら＠うみ@りく」に投稿されたのは、飼い主さんから「コンクリート」をプレゼントしてもらい、大喜びする猫の「うみちゃん」の様子です。

飼い主さんいわく、うみちゃんは玄関から逃亡して、踊り場で体をスリスリしていることが多いそう。そこで飼い主さんは、うみちゃんに「コンクリートレンガ」をプレゼントしてあげたそうです。

コンクリートを貰うと、うみちゃんは大喜び！表情からも幸せを感じているのが伝わってくるほど、しきりにコンクリートに顔や頭をスリスリさせていたといいます。よほどコンクリートが好きなのでしょうね。

コンクリートへの愛が止まらない

うみちゃんがよく玄関から脱走していたのは、ただ脱走したいというわけではなく、コンクリートでスリスリしたかったから。ザラザラしているコンクリートの感触が、猫さんにとっては何とも言えない気持ち良さなのかもしれませんね。

よくコンクリートの駐車場で猫さんがくつろいでいるのを見かけますが、コンクリート好きな猫さんは、うみちゃんだけではないのでしょう。うみちゃんのように喜んでくれるなら、プレゼントしたくなっちゃいますね！

同居猫さんと遊ぶのもそっちのけでコンクリートに夢中♡

コンクリートが大好きすぎて、同居猫の「りく」くんが遊びに誘っても、うみちゃんはそっちのけでコンクリートに体をスリスリさせているとのこと。コンクリートのトリコになってしまったうみちゃんなのでした。

コンクリートを貰って嬉しさが爆発するうみちゃんの様子は、TikTokで大きな注目を集めることに！高評価の数も1.8万件を超えており、多くの方がうみちゃんの姿に癒やされたようです。

投稿には「ここまで気に入ってくれたら嬉しいな」「外出たい訳じゃなかったの可愛すぎるw」「猫に使った98円史上最もコスパ高そう笑」「猫にコンクリート買ってあげたのこの人で人類初なんじゃないか」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「そら＠うみ@りく」では、猫の「うみ」ちゃん、「りく」くん、犬の「そら」くんの暮らしが投稿されており、見ているだけで心がホッコリしますよ。

うみちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「そら＠うみ@りく」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。