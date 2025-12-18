º£¤¹¤°¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¤Ø¶î¤±¹þ¤áーーー¥Ã¥Ã¡ª¡ª ¿©¤ÙÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡×¤Ã¤Æ¡©
¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¤ÎÅß¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤¬¡¢º£Ç¯¤â¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÈÎÇä¤ÏÃ»´ü´Ö¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤È¼¡¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤¿1Ç¯¸å¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÅß¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤é³°¤»¤Ê¤¤¡Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤ãÅß¤¬»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡©
1993Ç¯¤Î½éÅÐ¾ì°Ê¹ß¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÅß¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤ÆËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥°¥é¥³¥í®¡×¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ðー¥¬ー¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢É®¼Ô¤âËèÇ¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥³¥í¥Õ¥¡¥ó¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¥°¥é¥¿¥ó¥³¥í¥Ã¥±¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¯¥êー¥ßー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡£º£Ç¯¤Ç33Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥°¥é¥³¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿Íµ¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥³¥í¥Ã¥±¤ÇËþÂÅÙ¥¢¥Ã¥×
@hifumi4¤µ¤ó¤¬¡Ö°á¥¶¥¯¥¶¥¯¥Ã¡ª ¤È²»¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é´Å¤¤¥Áー¥º¥½ー¥¹¡£¤½¤³¤Ë¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥³¥í¥Ã¥±¤¬¥È¥í¥Ã¤È°î¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¥°¥é¥³¥í¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥¯¥êー¥ßー¡£¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿°á¤Ë¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥êー¥à¤¬À÷¤ß¤³¤ó¤Ç¡¢¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤¿¤ÓÂ¿¹¬´¶¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½©Åß¤ÎÄêÈÖ¥¹¥¤ー¥Ä¤âËº¤ì¤º¥Á¥§¥Ã¥¯
Æ°Êª¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡Ö»°³Ñ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤ ¹õ¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¹¡¦¸¤¡¦¥Í¥³¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ëº£Ç¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤µ¤®¡£»°³Ñ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¤Î¿§¹ç¤¤¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¹õ¤¦¤µ¤®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥åー¥È¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯½ªÎ»¡ª
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤È¤í～¤ê¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤ò¡¢²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Í¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢@oyatsu_panpon¤µ¤ó¤â¡Öº£Ç¯¤â°ÂÄê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢»°³Ñ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¤òÎäÅà¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢È¾²òÅà¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤ÎÉ÷Ì£¤Î°ã¤¤¤ä¥Ñ¥¤¤Î¿©´¶¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤«¤â¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¤Î¡Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡×¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â12·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¡£Çä¤ì¹Ô¤¼¡Âè¤Ç¤ÏÍ½Äê¤è¤ê¤âÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç½ªÇä¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿©¤ÙÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@hifumi4ÍÍ¡¢@oyatsu_panponÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë